Para mí, el musical más bonito del siglo XXI: está en streaming y no vas a superarlo

Hace casi 10 años, mucho antes de arrasar con Babylon, Damien Chazelle consiguió lo impensable: que en pleno siglo XXI nos enamoráramos de nuevo de los musicales. Con esta joya de película, el director estadounidense revive la ilusión del Hollywood clásico y el jazz -con la dificultad añadida de no caer en lo nostálgico- mientras aborda los sacrificios que implica perseguir los sueños.

Ryan Gosling y Emma Stone dan vida a dos artistas que se cruzan justo cuando sus sueños empiezan a chocar con la realidad, acompañados de una espectacular paleta de colores, una coreografía inspirada en los años dorados y una banda sonora que no podrás parar de tararear. ¿Te suena de algo City of Stars? En 2016 y los años siguientes sonaba por todas partes -hasta la cantaron Amaia y Alfred en OT-, y es que se llevó uno de los seis premios Oscar que ganó, aunque todos recordemos más el que no ganó. Eso, por no hablar del pleno de 7/7 en los Globos de Oro, con su director, ambos protagonistas y la propia película siendo premiados.

Un musical moderno sobre los sueños, el amor y las decisiones que lo cambian todo

La película sigue la historia de Mia (Emma Stone), una aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que sueña con abrir su propio club en Los Ángeles. Ambos se conocen en la ciudad donde todos persiguen sus sueños, y se enamoran, pero sus ambiciones y la búsqueda de sus sueños ponen a prueba su relación. A medida que cada uno lucha por alcanzar sus metas, deben decidir si pueden mantener su amor o si el precio de sus aspiraciones es demasiado alto. La película culmina con un emotivo epílogo en el que imaginan cómo habría sido su vida si hubieran tomado otras decisiones, y solo te diremos que vas a llorar.

Por todo ello, se ganó el exigente corazón de los críticos y el favor de su público más importante, la audiencia, a partes iguales. Si consultas la famosa web de reseñas Rotten Tomatoes, te toparás de bruces con un espectacular 91% de aceptación de los expertos y un 82% de la audiencia. Lejos de ser un espejismo, sigue los mismos pasos en la plataforma de IMDb(8/10) y en FilmAffinity(7,5/10), donde además entra en el ranking de mejores películas románticas de la historia del cine y en el de mejores películas musicales, superando a clásicos como Aladdin o La bella y la bestia.

A estas alturas, no haría ni falta decirte que estamos hablando de 'La La Land', ¿verdad? Si todavía no has tenido el placer de verla, te pedimos por favor que guardes 127 minutos de tu fin de semana para disfrutar de esta joya. No te arrepentirás. Se puede alquilar y comprar en varias plataformas, pero si estás suscrito a Netflix, la encontrarás incluida en su catálogo.