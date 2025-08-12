La última pataleta de Elon Musk: amenaza con demandar a Apple porque su IA no es la número 1 en la App Store

Elon MuskElon Musk ha acusado a Apple de violar las leyes antimonopolio y ha amenazado con demandar a la compañía por la forma en que su red social X y su inteligencia artificial, Grok, están posicionadas en la App Store. Según el multimillonario, Apple está haciendo que sea "imposible" que cualquier empresa de IA que no sea OpenAI, liderada por Sam Altman, alcance el primer puesto en el ranking de su tienda de aplicaciones, algo que ha calificado de "violación inequívoca de las leyes antimonopolio".

En una serie de publicaciones en su red social X, Musk ha afirmado que su empresa, xAI, "tomará acciones legales inmediatas" y ha criticado que la App Store se "niega a poner a X o a Grok en su sección de 'Imprescindibles'".

Actualmente, la aplicación gratuita más descargada en la App Store es ChatGPT de OpenAI, mientras que Grok ocupa el sexto lugar.

El 'zasca' de Sam Altman que aviva la polémica

La respuesta a las acusaciones de Elon Musk no se ha hecho esperar, y ha venido, precisamente, de su archienemigo, el CEO de OpenAI, Sam Altman. En una publicación cargada de ironía, Altman ha respondido directamente a Musk:

"Esta es una afirmación extraordinaria, teniendo en cuenta lo que he oído que Elon supuestamente hace para manipular X en beneficio propio y de sus propias compañías", sentenció Altman.

Este cruce de acusaciones es el último capítulo de la larga y conocida enemistad entre Musk y Altman, que se remonta a la salida del primero de OpenAI, empresa de la que fue cofundador. El ataque de Musk a Apple llega, además, en un momento en que la compañía de Cupertino ya se enfrenta a una fuerte presión regulatoria en otros frentes, como la multa de 500 millones de euros impuesta por la Unión Europea por sus prácticas en la App Store.