Uno de los Galaxy A más populares de Samsung recibe la actualización a One UI 8 con Android 16

Tal como prometió, Samsung continúa desplegando la actualización a One UI 8 con Android 16 en los mejores móviles de su porfolio, tanto los de gama alta como los de gama media. Así, después de lanzar las nuevas versiones de Android y de One UI en el Samsung Galaxy A56 5G, ahora le toca el turno a uno de los móviles más vendidos de la marca en 2024, hablamos del Samsung Galaxy A35 5G.

Los Samsung Galaxy A35 5G de Corea se actualizan a Android 16 y One UI 8

Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, Samsung ha empezado a liberar la actualización estable a One UI 8 basada en Android 16 en los Samsung Galaxy A35 5G de su país natal, Corea del Sur.

Tal como se revela en el foro de la comunidad de Samsung para dicho país, esta nueva actualización de software está llegando a los Galaxy A35 5G de Corea con la versión de firmware A356NKSU5CYI8.

Captura de pantalla de la actualización a One UI 8.0 en un Galaxy A35 5G de Corea Propio

Igual que en el caso del Galaxy A56 5G, la actualización estable a One UI 8 con Android 16 trae al Samsung Galaxy A35 5G todas las novedades tanto de la capa de software del gigante coreano como de la nueva versión de Android.

Respecto a la primera debemos destacar que incorpora una interfaz de usuario renovada que es más fluida y personalizable gracias a un nuevo diseño de reloj que se adapta al fondo de pantalla que tengas puestoy que incluye nuevas funciones impulsadas por IA como 'Now Brief' y 'Now Bar' y una mayor integración de Gemini, el chatbot de IA de la gran G.

Por la parte de Android 16, el Galaxy A25 5G se actualiza con las "Live Updates" o Actualizaciones en vivo, una práctica funcionalidad que te muestra una pequeña píldora ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando usas apps como YouTube Music, YouTube, Pocket Casts o Google Maps y que te permite interactuar con ellas.

Cuando la actualización estable a One UI 8 y Android 16 se despliegue en los Samsung Galaxy A35 5G de todo el mundo, podrás comprobar si ya ha llegado a tu terminal entrando en el panel de Ajustes del mismo y accediendo a la sección Actualización de software.

Una vez que ya te aparezca disponible esta nueva actualización del sistema en tu Galaxy A35 5G podrás aplicarla simplemente pulsando en el botón Descargar e instalar.