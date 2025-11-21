¿Usas Spotify? Por fin ha llegado una de las funciones más esperadas

Los usuarios de Spotify ya pueden incorporar sus playlists de otras plataformas. Por ejemplo, si tienen listas de reproducción de Apple Music, YouTube Music o Amazon Music, serán capaces de integrarlas con apenas tres toques en su móvil.

Se trata de una novedad que facilita enormemente el cambiarse de plataforma, por lo que Spotify podría captar un gran número de usuarios con ella. Ya era posible importar playlists para Spotify desde otras plataformas, pero solo de forma externa. Esta vez la posibilidad se incluye de forma nativa, o sea, desde la propia aplicación para móviles.

Cómo importar playlists a Spotify

Spotify ha anunciado que ya resulta posible hacer una de las acciones que tantos usuarios estaban esperando. No hablamos del Wrapped 2026, que saldrá más pronto que tarde porque ya estamos a final de año, sino de importar listas de reproducción desde otras plataformas. Está disponible tanto para los usuarios Premium como para los gratuitos.

Para importar playlists, haz lo siguiente:

Accede a la sección Tu biblioteca

Baja hasta abajo del todo. Verás una opción en la que pone 'Importa tu música' . Selecciónala

. Selecciónala Elige la plataforma desde la que la importas

Sigue estos pasos para importar tus playlists desde otras plataformas Spotify

Esta funcionalidad resulta posible gracias a la integración de TuneMyMusic en Spotify. TuneMyMusic es un servicio online que posibilita transferir música entre distintas plataformas.

De todos modos, es posible que todavía no puedas acceder a dicha función. Al menos, así ha sido mi caso. No es preocupante, ya que las nuevas funciones de Spotify se van integrando paulatinamente en las diversas cuentas alrededor del mundo, no llegan al unísono a todos los usuarios. Dicho esto, mantén actualizada la app para que se integre en tu dispositivo una vez la función se incluya en tu cuenta.

Por otro lado, recordamos que los usuarios pueden personalizar sus playlists con una gran profundidad. Por ejemplo, son capaces de crear una portada con su estilo propio, pero también de editar las transiciones entre cada canción (lo que se conoce como fade). Además, ya pueden compartir playlist por los mensajes de Spotify, además de activar el modo Audio sin pérdidas para oírlas a máxima resolución.

En definitiva, Spotify ha incluido de forma nativa la importación de playlist desde otras plataformas. Facilita captar usuarios, que podrán transferir directamente la música, lo que vuelve mucho más accesible el pasarse a Spotify desde otra plataforma.