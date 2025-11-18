¿Cuando sale el Spotify Wrapped 2025? Todo lo que tienes que saber sobre la lista más esperada del año

Como cada diciembre, millones de usuarios esperan el Spotify Wrapped, el resumen anual que la plataforma de streaming musical presenta para mostrar los hábitos de escucha de cada persona. Este informe reúne las canciones, artistas y géneros más reproducidos, además de datos como los minutos escuchados y el conocido “aura musical”. También incluye listas personalizadas y elementos visuales diseñados para compartir en redes sociales.

Lanzamiento previsto para la primera semana de diciembre

Según la tendencia de años anteriores, el Spotify Wrapped 2025 se espera durante la primera semana de diciembre, manteniendo así su calendario habitual entre finales de noviembre y los primeros días del último mes del año.

Cómo acceder a tu resumen anual

Una vez activado, los usuarios podrán ver su Wrapped desde la aplicación móvil de Spotify, tanto en iOS como en Android, o a través de spotify.com/wrapped. En la pantalla principal suele aparecer un banner que dirige directamente al resumen.

El contenido interactivo estará disponible durante todo diciembre y parte de enero. Después, las historias desaparecen, aunque la playlist “Tus canciones más escuchadas 2025” permanecerá guardada en la biblioteca.

¿Y los Wrapped de años anteriores?

Aunque las presentaciones interactivas ya no se pueden reproducir, sí es posible consultar las playlists generadas en cada año previo. Basta con buscarlas en la biblioteca o escribir títulos como “Tus canciones más escuchadas 2024” o “2023”. El sitio spotify.com/wrapped también puede mostrar retrospectivas de ediciones pasadas.