No te los vas a querer perder: estos son los estrenos que llegarán a Apple TV en las próximas semanas

Apple TV está en boca de todos por varias razones en las últimas semanas. En primer lugar, ha cambiado de nombre a simplemente Apple TV y cambiado su introucción en las series y películas que ofrece. Además, ha estrenado Pluribus, una nueva serie de ciencia ficción del creador de Breaking Bad o Better Call Saul.

Y como de estrenos va la cosa, te vamos a decir todas las series y películas que llegarán a la plataforma en las próximas semanas, tanto en lo que queda de noviembre como durante todo el mes de diciembre. Si eres suscriptor del servicio, te adelanto que podrás disfrutar de hasta 6 nuevos contenidos que se irán lanzando hasta el 19 de diciembre.

Todas las series y películas que llegarán a Apple TV próximamente

En primer lugar, el próximo 21 de noviembre, llegará Plan en Familia 2, una película que sigue a Dan, que organiza unas navidades perfectas en Europa para su familia, pero la aparición de alguien de su pasado complica todo. Comienza un juego internacional de persecuciones, atracos y enredos navideños que pondrá a prueba a la familia mientras refuerzan sus lazos.

Unos días después, el 26 de noviembre, llegará una nueva entrega de Planeta Prehistórico, y se centrará en la Edad de Hielo. La serie explorará una era prehistórica marcada no solo por el hielo, también por la supervivencia y la megafauna. Con cinco episodios y música de Hans Zimmer, combina ciencia y efectos visuales para mostrar mamuts, tigres dientes de sable y otros animales que dominaron la Edad de Hielo.

El mismo miércoles 26 llegará la tercera temporada de WondLa. En su temporada final, una guerra entre humanos y alienígenas amenaza Orbona. Eva debe recuperar el Corazón del Bosque y reunir aliados para una batalla decisiva. Su misión implica unir mundos enfrentados y demostrar que no hay “ellos”, solo un “nosotros”.

Diciembre empezará por todo lo alto con la llegada del especial de NavidadHa llegado la nieve a Fraggle Rock en el que los Fraggles afrontan unas fiestas caóticas tras caer un único copo de nieve y el bloqueo creativo de Gobo. Un viaje al Mundo Exterior y la llegada de la nueva hermana de Junior inspiran a todos a valorar momentos únicos, no perfectos.

Pero el estreno más importante que tendrá Apple TV será el día 12 de diciembre, día en el que se estrenará F1: La película. Sonny Hayes, antigua promesa de la Fórmula 1, acepta volver a competir tras décadas como piloto nómada para salvar el equipo de su excompañero Rubén Cervantes. Junto al novato Joshua Pearce, afronta su última oportunidad de redención mientras su pasado vuelve a perseguirlo.

Una semana más tarde, el 19 de diciembre llegará la serie documental, Salvajes por naturaleza. Esta serie, narrada por Hugh Bonneville, sigue durante años a seis jóvenes animales en peligro de extinción mientras crecen y se preparan para volver a la vida salvaje. En seis episodios muestra sus desafíos, avances y la resiliencia necesaria para sobrevivir.

Unos estrenos que, como ves, son muy variados ya que se componen tanto de series, películas, documentales y hasta un especial de Navidad. Poco a poco, Apple TV está construyendo un gran catálogo de contenidos que hacen que merezca mucho la pena estar suscrito al servicio.