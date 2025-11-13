Apple TV desvela un monstruoso avance de la segunda temporada de 'Monarch: el legado de los monstruos'

Apple TV ha mostrado un primer vistazo a la nueva temporada de "Monarch: el legado de los monstruos", ofreciendo un avance cargado de criaturas colosales y situando la serie en una escala aún mayor dentro del Monsterverse. Esta segunda entrega, compuesta por 10 episodios, llegará a nivel mundial el 27 de febrero de 2026, seguida de un episodio semanal cada viernes hasta el 1 de mayo.

La serie retoma los acontecimientos tras la primera temporada, en la que dos hermanos se adentraban en los secretos de su familia y su relación con la organización clandestina conocida como Monarch. Ese viaje los conducía hasta los orígenes de la entidad y al pasado del oficial del ejército Lee Shaw, interpretado en diferentes líneas temporales por Kurt Russell y Wyatt Russell. En los años 50 y cinco décadas después, Shaw se convierte en el eje de una conspiración capaz de poner en jaque a Monarch.

En esta segunda temporada, la historia se expande con nuevas localizaciones y una amenaza que crece a escala global. Los protagonistas se verán arrastrados a la Isla Calavera de Kong y a un misterioso asentamiento donde un Titán ancestral emerge desde las profundidades, desatando consecuencias que afectan tanto al presente como al pasado de la organización. Los límites entre aliados, enemigos y familia comienzan a desdibujarse a medida que se aproxima un evento catastrófico que Monarch podría no ser capaz de contener.

Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm regresan a un reparto que vuelve a contar con la producción de Legendary Television. En esta temporada, Chris Black asume de nuevo el papel de showrunner, acompañado por un equipo de productores ejecutivos entre los que destacan Joby Harold, Tory Tunnell, Jen Roskind, Matt Shakman, Andrew Colville y Lawrence Trilling, quien también dirige varios episodios. Por parte de Toho Co., Ltd., propietaria de los derechos de Godzilla, participan como productores ejecutivos Hiro Matsuoka y Takemasa Arita.

La llegada de esta nueva temporada forma parte del acuerdo entre Apple TV y Legendary Entertainment, que incluye no solo el regreso de "Monarch: el legado de los monstruos" sino también futuras series derivadas ligadas al Monsterverse. La primera temporada continúa disponible a nivel global en Apple TV.

El Monsterverse, que comenzó en 2014 con "Godzilla", ha crecido a través de películas como "Kong: la isla calavera", "Godzilla: rey de los monstruos", "Godzilla vs. Kong" y la reciente "Godzilla y Kong: el nuevo imperio", que lideró la taquilla estadounidense. La franquicia supera ya los 2.000 millones de dólares en recaudación mundial y sigue en expansión con nuevas historias, videojuegos, cómics y experiencias interactivas.