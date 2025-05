Vino para comerse a 'The Big Bang Theory' y para mí es mucho mejor: te va a encantar

Pocas series han conseguido lo que esta: empezar como una comedia universitaria aparentemente convencional y acabar convertida en una de las ficciones más ingeniosas y queridas de la televisión. El mentor de Rick y Morty, Dan Harmon, es quien está detrás de ella, inspirándose en sus propios días como estudiante de un community college para dar vida a Greendale: un lugar donde lo absurdo es la norma y las referencias a películas, series y memes son el pan de cada día.

Aunque su estreno en 2009 no rompió audímetros, poco a poco se ganó el estatus de serie de culto gracias a su estilo metarreferencial, su forma de reinventarse episodio a episodio y su capacidad para reírse de los clichés televisivos desde dentro. Ha sido nominada en multitud de ocasiones a los Emmy, ha recibido elogios de gente como Guillermo del Toro y, a día de hoy, tiene un impresionante 88% de valoraciones positivas de críticos y audiencia en la web de reseñas Rotten Tomatoes, una de las más prestigiosas del sector. Y no es casualidad, porque sigue la misma línea en IMDb y FilmAffinity: goza de un 8,5 y 7,6 sobre 10, respectivamente.

La joya irrepetible que convirtió el caos en arte televisivo

En el Greendale Community College, una universidad llena de profesores excéntricos y estudiantes raritos, siete personas que no encajan en ningún lado terminan formando una familia improvisada. El protagonista de la trama es Jeff Winger, un abogado sin título que tiene que volver a las aulas, y como es tan carismático como patético, se inventa un grupo de estudio de español solo para ligar con Britta, una activista que protesta contra todo lo que puede. Pero el plan se le va de las manos cuando se les unen cinco personas más: Annie, una chica lista con ansias de perfección; Troy, un exjugador de fútbol que prefiere hablar de películas que de deportes; Shirley, una madre que esconde su lado mandón detrás de su sonrisa cristiana; Abed, un friki del cine que ve la vida como el guion de una película; y Pierce, un viejo millonario que nunca deja pasar la oportunidad de soltar comentarios incómodos.

Juntos sobreviven a clases bizarras, guerras de paintball y hasta un campus infestado de zombies, aprendiendo que lo verdaderamente importante no es el título universitario, sino los amigos que haces en el camino. La serie, con un reparto encabezado por Joel McHale, Gillian Jacobs, Donald Glover, Alison Brie y Danny Pudi, entre otros, se apoya en la química del grupo y en la mezcla de sarcasmo con momentos emotivos. Es un auténtico cóctel de humor absurdo, parodias descaradas y, cuando menos te lo esperas, momentos que te parten el corazón por la mitad.

No puedes ser fan de las comedias y no haber visto 'Community', así de sencillo. Aunque actualmente no se encuentra disponible en streaming, seguro que pronto vuelve al catálogo de alguna de tus plataformas de confianza, y ahí es cuando tendrás que aprovechar para empaparte de sus 6 temporadas y 110 capítulos. Lo mejor es que, como buena sitcom, cada uno solo tiene alrededor de 20-22 minutos de duración, perfecta para los amantes de los formatos cortos.