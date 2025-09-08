Vodafone te regala 100 euros en efectivo si cumples esta condición

Vodafone te regala 100 euros en efectivo si contratas una tarifa de fibra y móvil o fibra y móvil con televisión. La promoción estará presente hasta el 11 de septiembre, por lo que, si te interesa, debes contratar la tarifa antes. Eso sí, deberás hacerlo de cierta forma que te vamos a detallar a continuación. Además, tendrás que permanecer 2 meses con la tarifa antes de recibir el dinero.

No es la primera vez que Vodafone lanza la promoción. Ya lo hizo el pasado 17 de julio y ahora la ha recuperado. Son 100 euros que puedes conseguir fácilmente siempre que respetes las condiciones, y los cuales te puedes pasar a tu cuenta bancaria sin problemas.

Requisitos para obtener los 100 euros

El 4 de septiembre Vodafone recuperó su promoción de regalar 100 euros en efectivo a los nuevos clientes. Esta se encuentra disponible desde entonces hasta el 11 de septiembre, dentro de 3 días a la fecha en la que se publica esta noticia.

Consiste en que, si contratas una tarifa de fibra y móvil, o fibra, móvil y televisión, con Vodafone, se te entregarán 100 euros. Se enviarán a Aklamio, una plataforma que utilizan las empresas para gestionar las promociones y programas de incentivos para clientes, como es el caso. Desde allí te los puedes pasar a tu cuenta bancaria o PayPal.

Eso sí, para obtener el dinero debes cumplir ciertas condiciones:

Contratar una tarifa de fibra y móvil o fibra, móvil y televisión . No vale solo fibra, solo móvil o cualquiera de los otros servicios de la operadora.

. No vale solo fibra, solo móvil o cualquiera de los otros servicios de la operadora. Contratar entre el 4 y 11 de septiembre de 2025 . En la propia web de Vodafone hay una cuenta atrás con lo que queda de promoción.

. En la propia web de Vodafone hay una cuenta atrás con lo que queda de promoción. Contratar desde la web de Vodafone . No puedes contratar de forma presencial en una tienda física de la compañía, ni tampoco por teléfono u webs comparadoras de tarifas.

. No puedes contratar de forma presencial en una tienda física de la compañía, ni tampoco por teléfono u webs comparadoras de tarifas. Permanecer al menos 2 meses con esa tarifa. El dinero solo se te enviará cuando transcurra ese periodo.

Cuenta atrás de la promoción en la web de Vodafone Vodafone

Cómo conseguir los 100 euros de Vodafone

Cuando entres en la web de Vodafone, se te mostrará un anuncio pop-up con la promoción, como se aprecia en la imagen inferior.

Así es el anuncio pop-up de la promoción Vodafone

Al pulsar en él se te redirigirá al portal de la operadora donde se encuentran las tarifas disponibles para esta oferta, donde también puedes acceder mediante este enlace. Tendrás que seleccionar una de las disponibles y continuar con la compra hasta que se te permita introducir el código promocional 'REGALO' (sin comillas, solo mete el texto en el campo).

Una vez hayas efectuado la contratación, recibirás un correo electrónico desde el que deberás formalizar tu registro en la promoción. La dirección del remitente es reply@mail.aklamio.com. El correo te llegará a la dirección asociada a la cuenta de Vodafone, así que búscalo solo en esa. Una vez lo tengas localizado, entra en el correo y sigue los pasos que te indiquen para formalizar el registro.

Tras la formalización deberás esperar 2 meses de facturación activa, o sea meses en los que te cobren por la tarifa. Cuando trascurra dicho periodo recibirás 100 euros en Aklamio, una plataforma empleada por Vodafone y otras tantas marcas para enviar el dinero de promociones. No te preocupes, desde ella podrás mandártelo a tu cuenta de PayPal o, directamente, hacerte una transferencia bancaria.