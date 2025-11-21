WhatsApp copia una de las funciones clave de Instagram: llegan las Info, la nueva mejor excusa para abrir conversación

WhatsApp ha lanzado su propia versión de las Notas de Instagram. La plataforma de mensajería de Meta ahora permite a sus usuarios publicar una frase o texto pequeño que desaparece de forma predeterminada en 24 horas, aunque su duración puede ajustarse.

Servirá para que los usuarios compartan sus novedades, ideas o cómo se encuentran de disponibles, pero también para incentivar las conversaciones, ya que otras personas podrán responder a ellas. El nombre de la función es 'Info' (en inglés se llama 'About') y ha sido anunciada por la propia WhatsApp, la cual también ha dejado claro que esta función estuvo disponible en los primeros compases de la plataforma de mensajería, por lo que no copia directamente a Instagram.

Cómo publicar Info en WhatsApp

Así lucen las Info WhatsApp

Lo primero que debemos aclarar es que publicar una Info resulta completamente opcional. Si quieres, entra a Ajustes, desde la app para móviles, y escribe lo que desees. Desde allí mismo puedes cambiar su duración, que de forma predeterminada será de 24 horas. También resulta posible configurarla para que solo la vean aquellas personas que quieras, como quienes tengas agregados o X personas.

Ojo, es posible que todavía no tengas disponible esta función. No te preocupes, ya que llegará progresivamente a todos los usuarios, no de golpe. WhatsApp ha anunciado la novedad, indicando que "a partir de esta semana comenzaremos a implantar la función para todos los usuarios de dispositivos móviles", lo que deja claro que llegará a todos pronto pero no al unísono.

Tu Info y la de la persona con la que estés hablando en un chat individual, se mostrarán debajo de vuestras respectivas fotos de perfil, dentro de las conversaciones. Además, si accedes al perfil de tu interlocutor, aparecerá justo encima de su foto.

Al igual que sucede con las Notas de Instagram, será posible responder a estos textos. Para ello, toca la Info de alguien y escribe lo que quieras. El mensaje enviado se mostrará en el chat, lo que posiblemente de paso a una nueva conversación. Por ello, Info puede ser la nueva mejor excusa para abrir conversación con esa persona a la que no sabes cómo acercarte, pero también para retomar viejas amistades o mantener contacto con tus allegados.