Xiaomi tiene una nueva cámara de seguridad para vigilar tu casa: doble sensor, visión 360 y un precio que es una locura

El ecosistema de Xiaomi abarca todas las opciones que el usuario se pueda imaginar. Desde sus teléfonos móviles, para los que ya prepara la llegada de HyperOS 3 podemos pasar a aparatos de aire acondicionado que serán la salvación en la próxima la de calor, sin olvidar wearables tan icónicos de la banda como la Smart Band 10 que vio la luz el pasado mes de junio.

A ese abanico de dispositivos se suman aspiradores, freidoras de aire, ventiladores, televisores, barras de sonido y también cámaras de seguridad como la que acaba de anunciar la compañía asiática y que promete mejorar, por mucho, las prestaciones de sus predecesoras dentro de la firma.

Tranquilidad por menos de 40 euros

Y es que ya está a la venta en China la nueva Xiaomi Smart Camera 4 en su versión con dos cámaras, que eleva sus especificaciones para trasladar una experiencia más segura si cabe por un precio que se queda por debajo de lo que correspondería a sus capacidades: menos de 36 euros, tal como apunta el medio especializado Notebook Check.

La principal novedad con la que llega el nuevo gadget de Xiaomi es el hecho de contar con dos cámaras para el registro de imágenes, cuestión que ha servido para bautizar al nuevo modelo de la compañía como Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition. Se trata de dos sensores de 5 MP capaces de capturar imágenes con una resolución de 2960 x 1666 píxeles.

Además, estas dos cámaras se montan sobre un sistema de soporte mecánicos para cámaras conocido como Pan-Tilt, que permite su movimiento horizontal y vertical de forma remota. De este modo se amplía el rango de visión sin necesidad de mover el dispositivo. Con el nuevo sistema de movimientos, se reducen los puntos ciegos y se mejoran los ángulos de visión, ofreciendo una cobertura horizontal de 360° y vertical de 152°.

Infrarrojos e IA para mejorar la experiencia

Características de la Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition Xiaomi

Otra de las mejoras que ha implementado Xiaomi en su nueva cámara de seguridad tiene que ver con el sistema de infrarrojos, que junto a múltiples algoritmos de imagen logran ampliar el alcance del modo de visión nocturna hasta los diez metros, obteniendo, según la compañía, imágenes más detalladas incluso en condiciones de luminosidad restringida. También la inteligencia artificial hace acto de presencia en la cámara de seguridad para dotarla de una función que le permitirá identificar mascotas y personas.

La inclusión de WiFi 6 de doble banda, compatibilidad con tarjetas SD para llevar a cabo el registro de imágenes o las llamadas de voz bidireccionales son otros de los aspectos que incluye la nueva cámara de seguridad asequible de Xiaomi, de la que tan solo queda la duda sobre cuándo llegará al mercado global.