Xiaomi inaugura su primera tienda propia en España en el centro comercial La Gavia en Madrid

Xiaomi sigue ampliando su presencia en España, ya que acabamos de conocer que el gigante chino abrirá, muy pronto, su primera tienda propia en nuestro país.

Esta tienda estará ubicada en el centro comercial La Gavia situado en la ciudad de Madrid y será el primer espacio propio y de gestión integral de la compañía en España.

La primera tienda propia de Xiaomi en España se inaugurará oficialmente el próximo 27 de septiembre

Xiaomi acaba de anunciar la apertura de su primera tienda propia en España en el centro comercial La Gavia de Madrid, convirtiéndose así en la primera tienda de este tipo en nuestro país y la segunda en Europa.

La nueva tienda de Xiaomi contará con una superficie de 157 metros cuadrados y ofrecerá "una experiencia de marca más cercana, conectada y personalizada". Así, en esta tienda cualquier usuario podrá conocer de primera mano todos los productos del ecosistema de Xiaomi interactuando directamente con ellos en este espacio.

En la nueva tienda de Xiaomi en La Gavia podrás probar sus últimos smartphones y relojes inteligentes Xiaomi

Esto quiere decrir que en esta tienda vas a a poder probar smartphones, wearables, televisores Smart TV y dispositivos inteligentes para el hogar de Xiaomi como robots aspiradores, purificadores de aire o cámaras de seguridad.

Aunque esta primera tienda propia en España de Xiaomi abrirá sus puertas antes de esta fecha, la inauguración oficial de la misma tendrá lugar el próximo 27 de septiembre de 2025 mediante una ceremonia de corte de cinta en la que estarán presentes algunos directivos de la compañía como Borja Gomez Carillo, Iberia Country Manager Xiaomi Iberia, y Lu Zhang, Deputy Country Manager Xiaomi Iberia, representantes de los medios tecnológicos más relevantes, influencers y, por supuesto, algunos Xiaomi Fans.

Esta tienda representa una apuesta decidida por acercar nuestra innovación a los usuarios de manera tangible, ofreciendo nuestro amplio abanico de productos inteligentes. Queremos que cada visita sea un acercamiento a la experiencia del ecosistema Xiaomi, donde nuestra tecnología mejora y hace más sencilla la vida de las personas. España es un mercado estratégico para nosotros, con una comunidad de usuarios cada vez más comprometida y receptiva a nuestras propuestas. Esta apertura refuerza nuestro compromiso con el país y con seguir creciendo de la mano de quienes confían en nuestra marca

La apertura de su primera tienda propia en España forma parte de la nueva estrategia "New Retail" de Xiaomi, un nuevo modelo "ágil, eficiente y centrado en el usuario" que combina la venta online y la física y que ya cuenta con más de 16.000 tiendas en China.