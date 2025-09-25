Xiaomi
Xiaomi confirma el calendario oficial de actualizaciones de HyperOS 3 global: estos serán los primeros terminales de la marca en recibirla
Además de los recién lanzados Xiaomi 15T, los Redmi Note 14 y POCO F7 recibirán HyperOS 3 global antes que el resto
Ayer Xiaomi celebró un evento en Munich para presentar oficialmente en Europa su nueva familia de flagships asequibles, unos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro que destacan por contar una carga ultrarrápida y con más potencia y mejores cámaras que sus antecesores y que llegan con la versión global de HyperOS 3, la última variante de la capa de personalización del gigante chino para sus dispositivos con Android.
Como no podía ser de otra forma, Xiaomi aprovechó la ocasión para anunciar el calendario oficial de actualizaciones de HyperOS 3 global, desvelando cuáles van a ser los primeros terminales en recibir esta nueva actualización (ademaś de los Xiaomi 15T) y confirmando las fases del despliegue de la misma.
HyperOS 3 global llegará a los dispositivos de la marca entre octubre del 2025 y marzo del 2026
La versión global de HyperOS 3 ya ha sido lanzada oficialmente junto a los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, el cual ya hemos podido probar a fondo y, además, de estos móviles, otros smartphones, tablets y wearables de la marca serán los primeros en recibir esta actualización, ya que lo harán entre octubre y noviembre del 2025.
Así, los primeros dispositivos de Xiaomi en actualizarse a HyperOS 3 global serán los siguientes:
Smartphones:
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi MIX Flip
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO X7 Pro
POCO X7
Tablets:
Xiaomi Pad Mini
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 7
Wearables:
Xiaomi Watch S4 41 mm
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
Xiaomi Smart Band 10
Por su parte, en una segunda fase que tendrá lugar entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025 otra veintena de terminales y tabletas de Xiaomi, Redmi y POCO se actualizarán a HyperOS 3 en el mercado global:
Smartphones:
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T
Xiaomi 14
Redmi Note 13 Pro
Redmi 15
Redmi 14C
Redmi 13
Redmi 13x
POCO F6 Pro
POCO F6
POCO X6 Pro
POCO M7
POCO M6 Pro
POCO M6
POCO C75
Tablets:
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Redmi Pad 2 Pro 5G
Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2 4G
Redmi Pad 2
Finalmente, la tercera y última tanda del despliegue inicial de HyperOS 3 llevará este nuevo sistema operativo a casi una treintena de móviles y tablets de generaciones anteriores y de gama de entrada entre diciembre del 2025 y marzo del 2026:
Smartphones:
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12T Pro
POCO F5 Pro
POCO F5
POCO X6
POCO M7 Pro 5G
POCO C85
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14S
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi 15 5G
Redmi 15C 5G
Redmi 15C
Tablets:
Redmi Pad Pro 5G
Redmi Pad Pro
Redmi Pad SE 8.7 4G
Redmi Pad SE 8.7
POCO Pad
Obviamente, debes tener en cuenta que estos son los dispositivos de Xiaomi que se actualizarán a HyperOS 3 con Android 16, pero también habrá otros smartphones y tablets más antiguos de la firma que recibirán esta actualización más adelante con una variante basada en Android 15.
