Xiaomi confirma el calendario oficial de actualizaciones de HyperOS 3 global: estos serán los primeros terminales de la marca en recibirla

Además de los recién lanzados Xiaomi 15T, los Redmi Note 14 y POCO F7 recibirán HyperOS 3 global antes que el resto

El Xiaomi 15T Pro será uno de los primeros terminales en recibir la actualización a HyperOS 3 global
David Freire
Creada:
Última actualización:

Ayer Xiaomi celebró un evento en Munich para presentar oficialmente en Europa su nueva familia de flagships asequibles, unos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro que destacan por contar una carga ultrarrápida y con más potencia y mejores cámaras que sus antecesores y que llegan con la versión global de HyperOS 3, la última variante de la capa de personalización del gigante chino para sus dispositivos con Android.

Como no podía ser de otra forma, Xiaomi aprovechó la ocasión para anunciar el calendario oficial de actualizaciones de HyperOS 3 global, desvelando cuáles van a ser los primeros terminales en recibir esta nueva actualización (ademaś de los Xiaomi 15T) y confirmando las fases del despliegue de la misma.

HyperOS 3 global llegará a los dispositivos de la marca entre octubre del 2025 y marzo del 2026

La versión global de HyperOS 3 ya ha sido lanzada oficialmente junto a los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, el cual ya hemos podido probar a fondo y, además, de estos móviles, otros smartphones, tablets y wearables de la marca serán los primeros en recibir esta actualización, ya que lo harán entre octubre y noviembre del 2025.

Así, los primeros dispositivos de Xiaomi en actualizarse a HyperOS 3 global serán los siguientes:

Smartphones:

  • Xiaomi 15 Ultra

  • Xiaomi 15

  • Xiaomi MIX Flip

  • Redmi Note 14 Pro+ 5G

  • Redmi Note 14 Pro 5G

  • Redmi Note 14 Pro

  • Redmi Note 14

  • POCO F7 Ultra

  • POCO F7 Pro

  • POCO F7

  • POCO X7 Pro

  • POCO X7

Tablets:

  • Xiaomi Pad Mini

  • Xiaomi Pad 7 Pro

  • Xiaomi Pad 7

Wearables:

  • Xiaomi Watch S4 41 mm

  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

  • Xiaomi Smart Band 10

Este es el calendario oficial de la actualización global a HyperOS 3
Por su parte, en una segunda fase que tendrá lugar entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025 otra veintena de terminales y tabletas de Xiaomi, Redmi y POCO se actualizarán a HyperOS 3 en el mercado global:

Smartphones:

  • Xiaomi 14 Ultra

  • Xiaomi 14 Pro

  • Xiaomi 14T Pro

  • Xiaomi 14T

  • Xiaomi 14

  • Redmi Note 13 Pro

  • Redmi 15

  • Redmi 14C

  • Redmi 13

  • Redmi 13x

  • POCO F6 Pro

  • POCO F6

  • POCO X6 Pro

  • POCO M7

  • POCO M6 Pro

  • POCO M6

  • POCO C75

Tablets:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

  • Redmi Pad 2 Pro 5G

  • Redmi Pad 2 Pro

  • Redmi Pad 2 4G

  • Redmi Pad 2

Finalmente, la tercera y última tanda del despliegue inicial de HyperOS 3 llevará este nuevo sistema operativo a casi una treintena de móviles y tablets de generaciones anteriores y de gama de entrada entre diciembre del 2025 y marzo del 2026:

Smartphones:

  • Xiaomi 13 Ultra

  • Xiaomi 13 Pro

  • Xiaomi 13

  • Xiaomi 13T Pro

  • Xiaomi 13T

  • Xiaomi 13 Lite

  • Xiaomi 12 Pro

  • Xiaomi 12

  • Xiaomi 12T Pro

  • POCO F5 Pro

  • POCO F5

  • POCO X6

  • POCO M7 Pro 5G

  • POCO C85

  • Redmi Note 14 5G

  • Redmi Note 14S

  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

  • Redmi Note 13 Pro 5G

  • Redmi Note 13 5G

  • Redmi 15 5G

  • Redmi 15C 5G

  • Redmi 15C

Tablets:

  • Redmi Pad Pro 5G

  • Redmi Pad Pro

  • Redmi Pad SE 8.7 4G

  • Redmi Pad SE 8.7

  • POCO Pad

Obviamente, debes tener en cuenta que estos son los dispositivos de Xiaomi que se actualizarán a HyperOS 3 con Android 16, pero también habrá otros smartphones y tablets más antiguos de la firma que recibirán esta actualización más adelante con una variante basada en Android 15.

