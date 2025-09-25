Xiaomi confirma el calendario oficial de actualizaciones de HyperOS 3 global: estos serán los primeros terminales de la marca en recibirla

Ayer Xiaomi celebró un evento en Munich para presentar oficialmente en Europa su nueva familia de flagships asequibles, unos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro que destacan por contar una carga ultrarrápida y con más potencia y mejores cámaras que sus antecesores y que llegan con la versión global de HyperOS 3, la última variante de la capa de personalización del gigante chino para sus dispositivos con Android.

Como no podía ser de otra forma, Xiaomi aprovechó la ocasión para anunciar el calendario oficial de actualizaciones de HyperOS 3 global, desvelando cuáles van a ser los primeros terminales en recibir esta nueva actualización (ademaś de los Xiaomi 15T) y confirmando las fases del despliegue de la misma.

HyperOS 3 global llegará a los dispositivos de la marca entre octubre del 2025 y marzo del 2026

La versión global de HyperOS 3 ya ha sido lanzada oficialmente junto a los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, el cual ya hemos podido probar a fondo y, además, de estos móviles, otros smartphones, tablets y wearables de la marca serán los primeros en recibir esta actualización, ya que lo harán entre octubre y noviembre del 2025.

Así, los primeros dispositivos de Xiaomi en actualizarse a HyperOS 3 global serán los siguientes:

Smartphones:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7

Tablets:

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Wearables:

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Este es el calendario oficial de la actualización global a HyperOS 3 Xiaomi

Por su parte, en una segunda fase que tendrá lugar entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025 otra veintena de terminales y tabletas de Xiaomi, Redmi y POCO se actualizarán a HyperOS 3 en el mercado global:

Smartphones:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Tablets:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2

Finalmente, la tercera y última tanda del despliegue inicial de HyperOS 3 llevará este nuevo sistema operativo a casi una treintena de móviles y tablets de generaciones anteriores y de gama de entrada entre diciembre del 2025 y marzo del 2026:

Smartphones:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C

Tablets:

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

POCO Pad

Obviamente, debes tener en cuenta que estos son los dispositivos de Xiaomi que se actualizarán a HyperOS 3 con Android 16, pero también habrá otros smartphones y tablets más antiguos de la firma que recibirán esta actualización más adelante con una variante basada en Android 15.