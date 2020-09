Del triángulo de las Bermudas de México al barrio para adultos de Tokio: la cuna del tecnocapricho

Una ruta tecnológica tiene que empezar, sí o sí, en Silicon Valley. Más concretamente en algunos de esos esos garajes o habitaciones de estudiante en las que surgieron las empresas más punteras de hoy. Por ejemplo, en el número 10704 de la calle 28 de Bellevue (Washington) nació Amazon. Jeff Bezos, su fundador, arrancó la compañía desde la vivienda que había alquilado en 1994, transformando el garaje de la casa en su oficina y también en su centro logístico.

Si bien es cierto que en España aún no ha despegado el turismo tecnológico, en otros países como Estados Unidos o Canadá está al alza

Escucha el podcast aquí.

Pero si hay una empresa que asociamos a un garaje es, sin duda alguna, Google. El gigante de las búsquedas empezó sus operaciones en el año 1998 cuando Larry Page y Sergey Brin decidieron poner en marcha un negocio alrededor del algoritmo que habían desarrollado. Este espacio, por el que pagaban 1.700 dólares mensuales de alquiler, estaba ubicado en el 232 de la Avenida Santa Margarita en Menlo Park y, además de contar con espacio para trabajar, también contaban con una plaza de aparcamiento exterior que terminaron cediendo a Craig Silverstein, el primer empleado de la empresa.

Dicho esto, hay gente que se dedica a visitar uno a uno estos destinos. Es lo que se llama turismo tecnológico. Si bien es cierto que en España aún no ha despegado del todo, en otros países como Estados Unidos o Canadá está al alza. Se trata de una opción para visitar destinos que son elegidos en función de los avances tech del país, así como lugares donde la tecnología permea en todas las facetas del día a día. En esta categoría también podemos englobar a viajeros que recorren el mundo para ir a un lugar donde se estrena un videojuego de gran expectación o también ciudades que se definen a sí mismas como “inteligentes”.

Escucha el podcast aquí.

Los destinos que recorremos hoy en Click, Click, Click nos llevarán por algunos de los rincones más tecnológicos del mundo, algunos no tan conocidos. De la mano del periodista de Viajes Alfonso Masoliver comenzamos nuestra particular ruta en Akihabara, el barrio para adultos de Tokio, y terminamos en el triángulos de las Bermudas mexicano, también conocido como la zona del silencio. Toda la ruta y sus detalles aquí.

Las recomendaciones tech de Pedro Correa

Pedro Correa es uno de esos artistas que, por muchas obras que veas de él, siempre guarda algo nuevo con lo que sorprenderte. Es el caso, por ejemplo, de sus series Home of art o Winter of our youth. Lo más curioso es que a ellas llegase pasados los 35, después de hablarse dedicado al mundo de las ingenierías. Ahora tiene 42 y un trabajo al detalle que es su mejor carta de presentación. Esta es su historia (y sus imprescindibles tech).