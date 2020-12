¿Necesitas desbloquear tu celular o chequear el IMEI? En Movical.Net puedes hacerlo

Al comprar un teléfono de segunda mano o nuevo pueden surgir algunas dudas. Si es usado, podrías estarte preguntando si se ha tratado de una venta legal o si el equipo ha sido robado, ¡esas cosas pueden pasar! O quizá has adquirido un nuevo celular a través de una operadora y este se encuentra bloqueado, así que no puedes usarlo con otra compañía de telefonía. Para esos casos existe una solución: Movical. A través de esta web podrás comprobar los datos de un celular y liberarlo en caso de que lo necesites. Lo mejor de todo es que no necesitas prácticamente nada, solo el IMEI y el modelo del dispositivo.

Comprueba la procedencia de un celular con el IMEI

Este es un paso importante en caso de que hayas comprado un celular de segunda mano. Y es que, cuando no compras un equipo en una tienda oficial, sea online o física, puedes correr el riesgo de que el equipo esté bloqueado o se encuentre en alguna lista negra de un operador.

Por ello, es fundamental que puedas comprobar el estatus del equipo, ya que así podrás conocer toda la información relativa a este. En la web de Movical.Net podrás verificar si existe algún operador que tenga el celular bloqueado, quizá por algún impago del dueño anterior, o si ha sido reportado por robo o pérdida.

Cómo chequear el IMEI de mi celular

Hacer este chequeo de IMEI es fundamental para estar seguro sobre la procedencia de un equipo es sencillo. Solo debes ingresar el código IMEI en el espacio asignado para chequear este dato en la web de Movical.Net. El IMEI es básicamente un número de identificación único que los fabricantes asignan a cada equipo.

Para conseguirlo, solo debes marcar la combinación de teclas *#06# en el celular y en unos segundos aparecerá en la pantalla el código. Una vez que lo tengas, solo deberás introducirlo en el espacio correspondiente. Al hacerlo, el sistema te indicará si existe algún tipo de reporte asociado a este equipo.?

Libera tu celular

El mercado móvil es uno de los más competidos. No solo hay numerosos fabricantes tratando de conquistar usuarios con sus equipos de última generación, sino también muchos operadores de telefonía tratando de quedarse con la mayor cantidad de usuarios.?

Es por ello que muchas veces estas empresas venden sus terminales bloqueados, para que no puedas usarlo con ninguna otra compañía. Con Movical.Net podrás solucionar el bloqueo SIM que colocan los operadores, ya que en unos pocos pasos podrás liberar el dispositivo y usarlo con la compañía de telefonía que más te convenga.

En este caso, solo necesitarás saber el modelo y marca del equipo, así como el código IMEI. Cuando tengas esta información, debes ingresar en la sección desbloquear celular e introducir los datos que te pidan. Una vez completado el formulario y procesado el trámite, el código de desbloqueo llegará a tu correo electrónico.

Para hacer efectivo el desbloqueo, solo tendrás que colocarle al dispositivo una tarjeta SIM de otro operador (diferente al original) y encenderlo. Cuando lo hagas, te pedirá el código; introduce el que tienes en tu correo y listo. Tu celular quedará desbloqueado.?

Movical.Net es una empresa española, que está muy bien asentada en mercados como el de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana, Chile, Argentina, etc… pero que además tiene clientes en Canadá, Reino Unido, Europa e incluso Australia. Por ello, desde cualquiera de estos países y regiones podrás usar los servicios de Movical.Net. Además, una vez que liberes tu equipo, podrás usarlo con cualquier operador del mundo.

Así que si quieres comprobar el estatus de un equipo o liberarlo para usarlo con cualquier compañía de telefonía, Movical.Net es una gran alternativa. Hacer estos trámites te dará la tranquilidad de que no hay ningún problema con el celular que estás comprando y que podrás disfrutarlo sin inconvenientes ni limitaciones.