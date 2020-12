Ahora que estamos pasando más tiempo de lo normal en casa, las conexiones a internet tampoco han dejado de aumentar. E, incluso, son más duraderas de lo habitual. Por eso, para que ver una serie o descargar un juego no suponga una tortura, existen diversos trucos que nos permitan aumentar la señal wifi.

Hay que estar atentos, pues un muro de carga opaco puede detener hasta el 100% de la señal

En primer lugar, hay que saber lo que es una señal WiFi. Se trata de ondas electromagnéticas que se propagan por el aire. Los objetos físicos pueden ser un bache. Un muro de carga opaco puede detener hasta el 100% de la señal. Otras ondas, como pueden ser hasta las de un microondas, pueden interferir y alterar la señal. Una videocámara puede llegar a anularla y un teléfono inalámbrico reducir hasta un cuarto su potencial. También los teclados y ratones BlueTooth, aunque su incidencia es mucho menor.

Puede haber otro tipo de interferencias. Si vivimos cerca de un estadio o de un edificio de la Administración Pública pueden tener instalados inhibidores de frecuencia para evitar ataques terroristas. O podemos vivir cerca de repetidores de telefonía o generadores de energía que afectarán directamente a nuestra señal. Incluso la cantidad de espejos, que funcionan como una pared que rebota la señal, pueden afectar en el resultado. Estas son algunas de las acciones que puedes realizar para mejorar la señal WiFi de tu casa.

Echa un vistazo a tu portátil o ‘smartphone’

Puede ser que tu ordenador, tableta o móvil tengan algún problema y te estés centrando en el router y su señal. Revisa que el driver del adaptador WiFi esté actualizado en la página oficial del fabricante.

Colocar el router en un lugar estratégico

Fundamental para un correcto funcionamiento. Si encontramos un lugar que no tenga obstáculos de salida, mejor . Además, existe la opción de comprar amplificadores de señal que van conectados a cualquier enchufe. No son caros y funcionan bien. No es bueno colocarlo al lado de una televisión. También debemos evitar colocarlo en el suelo. Cuanto más alto, mejor.

Actualizar el ‘firmware’

Cada marca ofrece constantes actualizaciones para nuestros aparatos. Lo mejor es visitar la página web del fabricante del router y actualizar con el último firmwrte. Siempre comienzan con 192.168xxxxxx.

Evitar que nos pirateen la señal

Quizá estés pagando la conexión a un vecino gorrón . Cambiar la contraseña cada cierto tiempo es una buena forma de impedirlo. Programas como el Wireless Network Watcher nos pueden ayudar a comprobarlo.

Cambiar el canal

Podemos estar compartiendo canal con la red de un vecino ya que muchos usan el mismo por defecto. El más habitual es el seis en la banda de 2.4 Ghz . Hay hasta once canales distintos. Cada modelo se cambia de una forma. Tendremos que recurrir al manual de instrucciones o a la página web del fabricante.

Limita el número de dispositivos