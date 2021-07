Tony Jin Yong: «España es uno de los países, a nivel global, más maduros en términos tecnológicos»

De acuerdo con el informe de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y la consultoría internacional Boston Consulting Group BCG), en nuestro país la economía digital representa casi un 20% del del PIB, una cifra por encima del promedio global del 16%, aunque lejos de gigantes como China (30%) o Estados Unidos (22%). «La economía digital se ha convertido en el principal motor de crecimiento económico en todo el mundo. Esta evolución, como señalan distintos expertos y analistas, abarca el conjunto de la digitalización industrial y de las pequeñas y medianas empresas –explica Tony Jin Yong a LA RAZÓN–. Pero la pandemia ha supuesto un desafío. Ha sido necesario acelerar la recuperación de la economía y ayudar a que la sociedad sea más resistente a los problemas del mundo físico. En este sentido, se han producido profundos cambios en todos los ámbitos de trabajo, en la vida diaria y en la educación, entre otros. De hecho, la formación a distancia y la telemedicina se han convertido en la norma y las plataformas en línea se están volviendo más útiles».

Tony Jin Yong comenzó su carrera como ingeniero de telecomunicaciones y en el 2000 se unió a Huawei. Los primeros seis años desempeñó su actividad en China, luego fue nombrado Deputy Chief Executive y General Manager en Huawei Technologies en Huawei Latinoamérica, hasta que, en abril de 2014, llegó a España con el cargo de Managing Director of Carrier Business Group, y un año después, presidente de Huawei España, cargo que ostenta en la actualidad. Con él nos sentamos en las oficinas de Madrid de Huawei para comprender en las últimas dos décadas.

–¿Qué ha aprendido Huawei en estos 20 años en este país?

–Durante estas dos décadas, Huawei ha apoyado a España en su camino a la digitalización, lo que ha supuesto para nuestra compañía el establecimiento de una estrecha relación con los consumidores, las empresas y las instituciones.Hemos contribuido activamente al despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones que han permitido que España sea una referencia en cobertura de fibra a nivel mundial. En este sentido, cabe destacar nuestra participación en 2018 en el primer despliegue de 5G pre-comercial junto con Vodafone en varias ciudades españolas o nuestro papel activo en los tres principales proyectos piloto 5G que se están implementando en Galicia, Andalucía y Valencia con los principales operadores. En el ámbito del consumo, España fue el país elegido para abrir la mayor tienda fuera de China en 2019 y, posteriormente, abrimos otro espacio en Barcelona, como muestra de nuestro compromiso local

–En este entorno de evolución, la pandemia global constituyó un desafío en muchos sentidos, ¿cómo enfrentaron esta situación?

–Hemos colaborado con empresas españolas en sus procesos de transformación digital con soluciones de almacenamiento y Datacom, cloud o inteligencia artificial, para hacer más eficientes sus negocios. Incluso durante la pandemia del Covid-19, aportamos nuestro conocimiento en IA a soluciones sanitarias que ayudarán a los profesionales de la medicina.

–Antes mencionó la apertura de la tienda más grande fuera de China , en España ¿En qué se diferencia este mercado de otros de la UE?

–España es un mercado clave para nuestra compañía, ya que fue el país, con el que comenzó la expansión geográfica de Huawei en Europa. Por lo tanto, es un mercado prioritario clave, pero no solo en Europa, sino también desde un punto de vista global. Son varios los motivos que justifican nuestra apuesta por España. Cabe destacar, entre otros aspectos, que es un país especialmente permeable a todo lo relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías. Además, destaca por la madurez de su industria tecnológica y por haber desplegado una de las mejores infraestructuras de telecomunicaciones del mundo, tanto en cobertura móvil como de fibra, una posición destacada que también debería ocupar en el ámbito del 5G. En este sentido, me gustaría destacar que, en 2020, en un entorno realmente complicado, Huawei casi triplicó su inversión en innovación con instituciones académicas hasta alcanzar más de 20 millones de euros. Esta inversión es la más importante y de mayor crecimiento que ha realizado el Grupo en todos los países europeos.

–En dos décadas, el mercado de móviles ha evolucionado notablemente. La llegada de 5G, de la IoT, coches autónomos... ¿cómo cambiará la tecnología móvil de la próxima década?

–Desde el 2G hasta el 4G, las comunicaciones móviles se han centrado en las comunicaciones personales: desde la voz y los mensajes de texto en el 2G, hasta Internet y las redes sociales en el 4G. En los próximos 5 años, en la era 5G, las redes tendrán que evolucionar para soportar la conectividad ubicua, con un ancho de banda extremadamente alto, baja latencia, nuevos tipos de servicios con diversos requisitos y una experiencia de usuario superior. Además de la evolución de la red móvil hacia el 5G, también hemos identificado la necesidad de una conectividad inteligente multi-cloud, debido a la aceleración del papel que tienen las plataformas en la nube en los sistemas de producción digitalizados de las empresas. Y, por último, los operadores necesitan una plataforma habilitadora de la red como servicio.

–Contáis con más de 300 socios en el país lo que se traduce en un gran caudal de negocios, pero también tenéis una conexión directa con la sociedad. ¿Cuáles son las iniciativas sociales en las que Huawei está trabajando en España y cómo se vinculan con la tecnología?

–Acabamos de lanzar en España la novena edición de nuestro programa de becas de formación Seed for the Future, cuyo objetivo es mejorar las oportunidades laborales de los estudiantes de informática y telecomunicaciones. Desde su lanzamiento, hemos concedido más de 200 becas a estudiantes españoles que han podido mejorar sus competencias digitales con cursos de formación organizados directamente desde nuestra sede en China. En esta misma línea de contribuir al desarrollo digital de los jóvenes universitarios, también hemos sido pioneros. Desde hace más de nueve años colaboramos activamente en diversos programas con la Universidad Politécnica de Madrid, que culminaron en 2018 con la firma de la primera cátedra 5G. Otra iniciativa pionera es el proyecto Smartbus, que pusimos en marcha en 2012, y que promueve un uso seguro y responsable de la tecnología entre los jóvenes de 10 a 13 años. En su última edición ofrecimos formación a más de 25.000 personas, visitando 81 colegios de 45 ciudades de España. Y me gustaría destacar también una iniciativa en la que colaboramos con una start-up española, llamada DIVE Medical, dentro del proyecto TrackAI. Esta colaboración pretende demostrar con estudios clínicos el potencial del diagnóstico precoz, mediante la aplicación de la inteligencia artificial (IA), de los signos de discapacidad visual en niños a partir de los 6 meses de edad.

–Petal Search se ha convertido en uno de los buscadores más importantes de la web y ha mostrado un crecimiento notable y sostenido, ¿cuáles son los planes de futuro en España y en la UE? ¿Cómo se combinan estos planes con el hardware propio de Huawei como móviles, relojes, etc.?

–Petal Search tiene un largo camino por delante teniendo en cuenta la situación del mercado actual de buscadores, pero estamos muy satisfechos con la primera etapa. En un año ya lo han utilizado 10 millones de clientes en Europa, y el producto ha ido mejorando rápida y notablemente añadiendo funcionalidades que no han podido desarrollar otros buscadores más extendidos y con muchos años en el mercado. Actualmente creemos que Petal Search está en el Top 5 de los buscadores en Europa y esperamos que esté en el Top 3 en unos años. El nuevo sistema operativo Harmony OS y los nuevos dispositivos anunciados ya demuestran que las capacidades de un dispositivo se extienden e interconectan mucho más allá de lo que el propio dispositivo podría soportar hasta ahora. Los relojes y altavoces inteligentes, la televisión y muchos otros dispositivos permitirán realizar consultas y proporcionar información, siendo un área en la que Petal Search será un elemento fundamental junto con Petal Maps.