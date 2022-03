El nuevo videojuego de The Witcher dará inicio a una etapa con gráficos ultrarealistas

La desarrolladora CD Projekt RED ha sorprendido a propios y extraños al anunciar que está desarrollando un nuevo juego inspirado en la serie “The Witcher”. Según revelan desde la casa de “software” polaca, el título no será un producto paralelo a la también famosa franquicia televisiva, más bien un desarrollo independiente con un alcance similar a “The Witcher 3: Wild Hunt”.

El amanecer de una nueva saga

Hasta el momento no se han dado a conocer muchos detalles sobre el proyecto, pero se confirma un cambio en el motor gráfico, que ya no estará basado en REDengine. La tecnología que soportará el proyecto es Unreal Engine 5, fruto de la alianza con Epic Games que se extenderá al menos durante unos años. Desde la desarrolladora puntualizan que están trabajando en estrecha colaboración con el personal responsable del motor para adaptarlo a mundos abiertos. Y ahora lo que no sabemos del nuevo de “The Witcher”, que aún no tiene fecha de lanzamiento, plataformas confirmadas ni datos sobre los caminos narrativos que seguirá la desarrolladora para la aventura o el contexto.

Hay que tener en cuenta que el año pasado y, tras los problemas generados con el debut de “Cyberpunk 2077″, desde la empresa se declaró una nueva política de información en la que se comprometen a anunciar sus títulos “mucho más cerca” del lanzamiento. Esto no quiere decir que se estrenará de inmediato, ya que además de trabajar en la continuidad de la serie “The Witcher”, están desarrollando una nueva experiencia basada en “Gwent”, un juego de cartas también relacionado con el universo de la franquicia.

Wild Hunt fue el final de un ciclo

En relación al reparto, Geralt de Rivia podría convertirse en el protagonista del nuevo “The Witcher”, pero CD Projekt RED también puede dar un merecido “descanso” al personaje y explorar otras facetas del orgánico universo que mueve la franquicia. Si bien “The Witcher 3: Wild Hunt” dejó espacio para nuevas aventuras del héroe, su hilo narrativo principal le brinda un final satisfactorio. La única imagen promocional distribuida por la desarrolladora parece indicar esta dirección y sugiere que el protagonismo del videojuego podría recaer en un mago de la Escuela Lynx. En el universo original creado por Andrej Sapkowski se puede encontrar hasta un total de siete escuelas, cada una con su propia filosofía y métodos de actuación (Geralt pertenece a la escuela Wolf, por ejemplo).

Los primeros resultados reales de Unreal 5

Sin contar la actualización para “Fortnite” y la demo técnica “The Matrix Awakens”, desarrollada por la propia Epic Games para promocionar las virtudes de su nuevo motor gráfico, hasta el momento no se ha lanzado ningún videojuego completo de estas características creado desde cero con el nuevo Unreal. Si atendemos a las pruebas realizadas con el motor, no es descabellado esperar que el próximo “The Witcher” esté dotado de calidad gráfica fotorrealista, pues esta es precisamente la finalidad de la tecnología de Epic Games. Algo que, por otro lado, ha quedado muy claro con las demostraciones presentadas hasta el momento, como la citada demo de Matrix. No obstante, se espera una cantidad significativa de títulos creados con Unreal 5 a lo largo del año. Entre varias producciones confirmadas sobresalen “Redfall”, “Black Myth: Wukong”, “Senua”s Saga: Hellblade 2′, “Stalker 2: Heart of Chernobyl” y un nuevo “Gears of War”, entre otros.