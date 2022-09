LG presenta la primera televisión flexible que cambia de plana a curva pulsando un botón

LG ha presentado en la feria de tecnología IFA que arrancó este viernes en Berlín su apuesta por un nuevo formato de televisores. El LG OLED Flex LX3 es una televisión de 42 pulgadas que emplea un panel OLED flexible que puede cambiar de formato, de pantalla plana a curva y viceversa, con tan solo pulsar un botón.

Los televisores con pantallas curvas no son una novedad, pero nunca han encontrado el favor del consumidor debido a que requieren una posición centrada del espectador para disfrutar de la experiencia sin distorsiones de la imagen en los extremos. Lo que en el salón de un hogar es más difícil de conseguir, no sucede en el caso de los monitores curvos para ordenador frente a los que el usuario suele mantener una posición centrada, motivo por el que han encontrado mucha mayor aceptación en el sector de la informática y, en particular, en el del gaming. Con el LG OLED Flex LX3, la compañía ofrece una alternativa que pretende conjugar las ventajas de ambos formatos en un solo dispositivo.

LG OLED Flex LX3. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de LG.

LG OLED Flex LX3 cuenta con un panel OLED flexible de 42 pulgadas, con resolución 4K y frecuencia de refresco a 120 Hz. Está pensada para su uso con videojuegos, bien a través de videoconsolas, PC o servicios de juegos en la nube, pero también para el consumo de contenidos tanto en streaming como a través de los canales de televisión. Mientras que para estos últimos la mejor opción será el formato plano, para los videojuegos el formato curvo, hasta 900R (900 mm) de curvatura en el LG OLED Flex LX3, añade una mayor inmersión a la experiencia del usuario. El televisor cuenta con dos preajustes establecidos de curvatura a los que se accede pulsando un botón en el mando a distancia o través del menú del televisor. Si el usuario quiere también puede cambiar el grado de curvatura en incrementos del cinco por ciento, hasta un total de veinte niveles, y modificar la altura e inclinación de la pantalla para ajustarla a la posición del espectador.

LG OLED Flex LX3 es el primer televisor flexible de 42 pulgadas. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de LG.

Junto a esta versatilidad, LG ha añadido varias opciones de software para aprovechar mejor el (los) formatos. El usuario puede ajustar el tamaño de la imagen en pantalla de acuerdo a sus preferencias personales o el tipo de juego que está usando. Por ejemplo, en un juego de carreras se puede preferir aprovechar las 42 pulgadas de diagonal mientras que en uno de estrategia en tiempo real puede ser más adecuada una imagen de 32 o 27 pulgadas que permita captar todo lo que sucede en un solo vistazo, imagen que se puede situar en la zona de la pantalla más conveniente.

La función Multi View permite simultanear contenido de dos fuentes diferentes y seleccionar el audio de la que se quiere escuchar y con Switching Hub se puede emplear el micrófono integrado del televisor, junto a cualquier otro periférico conectado a través de un puerto USB, con un ordenador conectado por HDMI, entre otras características añadidas. Cuenta con dos altavoces de 40W, Dolby Atmos, Dolby Vision y su sistema operativo es WebOS.

La compañía aún no ha anunciado fecha de lanzamiento ni precio, aunque The Verge asegura que estará disponible antes de que termine el año.