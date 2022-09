“Die by the Blade”: en este juego de lucha un golpe es suficiente para terminar la partida

Por mucho que existan infinidad de marcas de videojuegos de lucha con diferentes estilos, como “Street Fighter”, “Mortal Kombat” o “Dead or Alive”, todas terminan compartiendo la misma premisa: quien se queda sin energía para continuar, pierde. Pero en “Die by the Blade” no hay barra de salud, ya que un único golpe es suficiente como para derrotar al oponente. El juego llega el 3 de noviembre para todas las plataformas actuales y requerirá que el jugador domine las técnicas de defensa. Las indicaciones previas del juego sugieren que será aconsejable que el jugador “memorice las combinaciones de armas y mejore sus reflejos”.

Entre sus características destacan las mecánicas de derribo, parada y esquiva para resistir una andanada de golpes y eliminar a los oponentes en cuestión de segundos. Para ello cada jugador deberá elegir su arma sabiamente, ya que esto determinará su lista de movimientos y estilo de juego. Una vez armado, la obra nos invita a celebrar confrontaciones con amigos o contra jugadores de todo el mundo con un modo multijugador local y en línea 1v1. Como puedes imaginar, tal nivel del castigo obligará al jugador a perfeccionar sus habilidades. Para ello, se ha configurado un modo de entrenamiento con el que mejorar los resultados en combate.

Los diferentes movimientos y habilidades no están ligados a los personajes, como suele ser el caso en todos los juegos de lucha, sino a las diferentes espadas disponibles. El título ofrece personajes con sus propias historias, pero también puedes crear tu propio luchador. La producción presume de un argumento propio y tras “Die by the Blade” existe una campaña para un jugador, donde tanto arma como guerrero contarán con funciones de personalización. Se lanza el 3 de noviembre para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 y Switch. En el caso de jugar en PC te facilitamos los requisitos técnicos solicitados por el desarrollador:

Requisitos Mínimos: procesador y sistema operativo de 64 bits; Sistema operativo: Windows 7.8, 10 64 bits; Procesador: x86 2GHz; Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de video: NVIDIA GTX 960 o superior; DirectX: Versión 11; Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

Requisitos Recomendados: procesador y sistema operativo de 64 bits; Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits; Procesador: x86 3 GHz de cuatro núcleos; Memoria: 16GB de RAM; Tarjeta de video: NVIDIA GTX 1060 o superior; DirectX: Versión 11 Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible.