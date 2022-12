Xbox Game Pass de diciembre: Hot Wheels Unleashed, LEGO Star Wars y mucho más

Microsoft ha anunciado los videojuegos que se lanzarán durante la primera quincena de diciembre en Game Pass. Estarán disponibles en Xbox Game Pass y PC Game Pass, compatibles con Xbox One, Xbox Series y PC, así como con la nube. Además, uno de los destacados del mes, el juego de carreras de pura diversión con mini vehículos de juguete, ‘Hot Wheels’, llegará a Game Pass en su versión Juego del Año. Esto quiere decir que la entrega se estrena con los complementos más populares lanzados hasta la fecha, tres pases, así como los coches y pistas más queridos por parte de los usuarios. Por su parte ‘Hello Neighbor 2′ también estará disponible en diciembre y se lanzará en Game Pass el día 1.

El paquete de lanzamientos se amplía con ‘LEGO Star Wars The Skywalker Saga’, la historia completa de las nueve películas de la franquicia principal de ‘Star Wars’ con más de 300 personajes jugables y ‘The Walking Dead: The Final Season’, la aventura episódica de Telltale Games. El esperado ‘High On Life’, de Justin Roiland, uno de los creadores de ‘Rick & Morty’, también se lanzará en diciembre y llegará al servicio de Microsoft en el momento de su estreno. En el juego de disparos con ambientación de ciencia ficción plagado del humor irreverente de las series para televisión, los jugadores asumirán el papel de un cazarrecompensas con la misión de detener, nada menos que una invasión alienígena en la Tierra.

Lo más extraño es que estos monstruos no solo se están apoderando de nuestro planeta, sino que están usando a los humanos como droga. Aquí es donde la parte del arsenal cobra otro nivel: estas armas tienen habilidades especiales y personalidades distintas, además de compartir sus opiniones sobre lo que está pasando, incluso entretejiendo sus pensamientos y opiniones en la historia.

Ahora echa un vistazo a todos los lanzamientos de diciembre de 2022:

‘ Eastward ’ (Consola, PC y Nube) - Disponible

‘ The Walking Dead: The Final Season ’ (Consola, PC y Nube) - Disponible

‘ Totally Reliable Delivery Service ’ (PC) - Disponible

‘ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ’ (Consola, PC y Nube) – 6 de diciembre

‘ Hello Neighbor 2 ′ (Consola, PC y Nube) – 6 de diciembre

‘ Chained Echoes ’ (consola, PC y nube): 8 de diciembre

‘ Metal: Hellsinger ’ (Xbox One) – 8 de diciembre

‘ High On Life ’ (consola, PC y nube) - 13 de diciembre

‘ Potion Craft ’ (Consola y PC) - 13 de diciembre

‘ Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition ’ (Consola, PC y Nube) - 15 de diciembre

‘Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan’ (Consola, PC y Cloud) – 15 de diciembre

Lamentablemente, a pesar de la llegada de nuevos títulos, también hay juegos que abandonarán el servicio el 15 de este mes. Consulta el listado a continuación:

‘Aliens: Fireteam Elite’ (Consola, PC y Nube); ‘Breathedge’ (Consola, PC y Nube); ‘Dragon Quest XI: Ecos de una era esquiva’ (Consola, PC y Nube); ‘Firewatch’ (Consola, PC y Nube); ‘Lake’ (Consola, PC y Nube); ‘One Piece: Pirate Warriors 4′ (Consola, PC y Nube); ‘Neoverse’ (Consola y Nube); ‘Race with Ryan’ (Consola, PC y Nube); ‘Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth’ (Consola, PC y Nube); ‘Rory McIlroy PGA Tour’ (Consola) EA Play; ‘Transformers: Battlegrounds’ (Consola, PC y Nube).