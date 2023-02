Age of Empires II: Definitive Edition se estrena por todo lo alto en los sistemas Xbox.

Los canales oficiales de Microsoft confirman el estreno de ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ en su ecosistema de consolas, algo que marca la distribución por primera vez en sistemas Xbox. Para la adaptación, entre otras soluciones, se han integrado algunos elementos destinados a ofrecer la mejor versión posible del clásico, como una interfaz de control construida desde cero y tutoriales para mejorar la experiencia.

Age of Empires II: Definitive Edition. Microsoft.

Estreno en consolas

Con esto, los amantes de los videojuegos de estrategia en tiempo real pueden encontrar ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ en consolas Xbox y Xbox Cloud Gaming (Beta), un hito para la franquicia en su objetivo de aumentar el número de jugadores en todo el mundo. Según explican desde la casa de desarrollo, la entrega ha sido creada para que se sienta intuitiva y accesible entre los usuarios de consola, al tiempo que “conserva todas las características que los jugadores de toda la vida han llegado a conocer y amar".

Disponible para Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox Cloud Gaming (Beta). Microsoft.

En todo caso, el juego ha crecido desde su lanzamiento en 2019 con 40 actualizaciones, 3 paquetes de contenido extra y un flujo constante de mejoras, con 38 mapas, 42 civilizaciones multijugador, 34 campañas en solitario, 10 modos multijugador y 7 campañas cooperativas. Todo este contenido se incluye en la nueva configuración ‘Definitive Edition’

The critically acclaimed Age of Empires II: Definitive Edition is now available on Xbox consoles with @XboxGamePass! Rulers armed with Xbox controllers can now prove their might in over 200 hours of gameplay spanning over 1,000 years of human history. https://t.co/RY84mp9ZnY — Xbox Wire (@XboxWire) January 31, 2023

Características adicionales en Xbox

La compilación ofrecida cubre más de 200 horas de juego y 1000 años de historia con nuevos gráficos (4K en Series X, 1440p en Series S), una interfaz de control construida desde cero, el citado tutorial específico de consola/controlador y funciones de automatización específicas de consola para ayudar a la funcionalidad básica de recopilación de recursos. No podía faltar multijugador en línea en consolas Xbox y juego cruzado -opcional- entre consola y PC, soporte para teclado y ratón en Xbox y una banda sonora completamente remasterizada.

En resumen: ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ está disponible para Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox Cloud Gaming (Beta) con la incorporación de las expansiones “The Lords of the West”, “Dawn of the Dukes” y “Dynasties of India”. El videojuego también se ha puesto a disposición de los suscriptores de Xbox Game Pass. Para celebrarlo, la casa ha anunciado que si pruebas ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ hasta el 14 de febrero podrás disfrutar de un divertido modo de confeti.