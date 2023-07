AppleGPT, la IA que Apple prepara para competir con ChatGPT

La única de las grandes compañías tecnológicas que no se ha apuntado a la carrera de la IA de forma visible es Apple. Microsoft, Google y Meta han lanzado o anunciado diversas herramientas de inteligencia artificial generativa en los últimos meses mientras que Apple evita siquiera usar el término. En su última conferencia de desarrolladores, en la que presentó las gafas de realidad aumentada Vision Pro, se refirió varias veces a lo que el aprendizaje automático añadía a aplicaciones como los mensajes de voz o la capacidad para filtrar sonidos de los AirPod, pero el término de moda en el mundo tecnológico no fue mencionado ni una sola vez. Sin embargo, eso no quiere decir que Apple se mantenga al margen de esta tendencia por la que sus competidores apuestan con fuerza.

Según ha publicado Bloomberg, la compañía ya ha desarrollado una base sobre la que construir diversos modelos de lenguaje y también un chatbot, al estilo de ChatGPT, al que internamente se le llama AppleGPT. Lo que no tiene es una estrategia definida para llevar esta tecnología a los consumidores.

Esa base tecnológica sobre la que construir modelos de lenguaje se llama Ajax y su desarrollo comenzó el año pasado. Ajax, que se ejecuta en Google Cloud y ha sido construida con Google JAX, una plataforma creada para acelerar la investigación de aprendizaje automático, fue desarrollado para unificar este tipo de proyectos en Apple y ya está siendo empleado para algunas funciones en aplicaciones como Siri y Mapas. También para crear nuevos modelos de lenguaje como el que emplea el chatbot AppleGPT.

En los últimos meses, Apple ha impulsado el proyecto y actualmente cuenta con numerosos equipos trabajando en él. La protección de la privacidad es uno de los aspectos en los que más está incidiendo la compañía, según fuentes cercanas al proyecto que cita el medio. Al frente de esta apuesta por la IA se encuentran John Giannandrea, quien anteriormente dirigió los esfuerzos de IA de Google y llegó a Apple en 2018 para supervisar Siri, y Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple.

El chatbot fue creado como un experimento a finales del año pasado, presumiblemente tras el lanzamiento de ChatGPT que tuvo lugar en noviembre, por un pequeño equipo de ingenieros. Su despliegue inicial entre empleados de la compañía fue detenido por preocupaciones sobre la seguridad, pero posteriormente se extendió a más trabajadores que lo están usando como asistente en el prototipado de productos y para resumir contenidos y contestar preguntas sobre la información con la que ha sido entrenado. De acuerdo con Bloomberg, el plan de Apple es presentar algo relacionado con esta tecnología a partir de 2024.