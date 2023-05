Así es Barcelona, la alternativa a Twitter que Instagram está desarrollando

Una filtración ha revelado nuevos detalles sobre la app alternativa a Twitter que está desarrollando Instagram. Según publica el medio The Verge, la aplicación permitirá ingresar con las credenciales de Instagram y se podrá transferir la biografía y seguidores del usuario de una plataforma a otra. También sincronizará otros aspectos de la cuenta de Instagram como los usuarios y palabras bloqueadas y su lanzamiento estaría tan próximo como a finales del próximo mes de junio.

La información proviene de Lia Haberman, quien ha compartido en su newsletter alojada en Substack los detalles de las presentaciones de la nueva aplicación que Instagram está realizando a creadores de contenidos. No se conoce aún su nombre definitivo, aunque sí que de forma interna se refieren a ella como Barcelona o P92. En la diapositiva de la presentación compartida por Haberman, se la denomina de forma genérica “la nueva aplicación de Instagram basada en texto para conversaciones”.

