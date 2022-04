Mastodon, la alternativa a la que están emigrando los usuarios de Twitter descontentos con la compra de Musk

El terremoto que está suponiendo la compra de Twitter por el hombre más rico del mundo y los posibles cambios que aplicará en la red social de “microblogging”, ya tiene perdedores y ganadores. Entre los primeros, los usuarios que temen que la defensa de la libertad de expresión en la plataforma de Elon Musk abra las puertas a todos los demonios que la cultura “woke” teme y que las políticas de moderación de Twitter han tratado de mantener a raya en los últimos años. Entre los segundos, la red social Mastodon a la que están emigrando los primeros en busca de una plataforma en la que no tengan que cruzarse con ideas que les incomodan.

No deja de ser curioso como éste mismo fenómeno se dio a la inversa hace poco más de un año. Entonces, la defenestración de Donald Trump en Twitter y otros medios sociales llevó a muchos usuarios indignados con el caso particular de Trump y en general con las políticas de moderación alineadas con la cultura “woke” a abandonar Twitter en busca de otras plataformas donde pudieran expresarse sin las cortapisas que encontraban allí. Parler, Gettr o más recientemente Truth, la red social creada a imagen y semejanza de Twitter por Trump, experimentaron pequeños picos de crecimiento que a la postre ni han hecho daño a Twitter ni han conseguido lanzar a esas plataformas y que dejen de ser minoritarias.

Ahora, la red social de “microblogging” creada por Eugen Rochko en 2016 se está viendo beneficiada de la espantada del sector más “woke” de Twitter, hasta el punto de haber convertido a Mastodon en “trending topic” en la plataforma de Musk.

Pero, ¿por qué Mastodon?

Mastodon tiene mucho que ver con la visión de Internet que aún existía hace dos décadas, ese espacio de posibilidades sin fin en el que se democratizaría el conocimiento, ampliaría las libertades y nos haría sociedades mejores. Desde entonces, las grandes compañías tecnológicas y los gobiernos se han encargado de delimitar bien el terreno de juego y qué se puede hacer y cómo dentro de él.

Respondiendo a esta situación, Mastodon nace como un proyecto de red descentralizada en la que son los usuarios los que tienen el control sin que haya “un único servidor, empresa o persona que lo gestione”, según explica su web. No depende de los anunciantes porque no contiene publicidad, el “software” que emplea es de código abierto, no propietario, por lo que cualquiera puede estudiarlo y usarlo. Se trata de una red social que no puede “entrar en bancarrota, ser vendida o completamente bloqueada por un gobierno”.

Por tanto y al contrario de lo que sucede en otras plataformas, no hay una organización detrás que pueda apagar los servidores, imponer una determinada política de moderación o expulsar a un usuario por contravenir unas normas. Todo eso queda al albur de lo que podemos llamar la unidad básica en Mastodon que la plataforma denomina instancias.

Una instancia es Mastodon funcionando en un servidor bajo Linux, algo que cualquier usuario interesado puede hacer dado que el “software” está disponible para todo el mundo. Cada instancia es propiedad de su dueño quien la gestiona, establece normas y cuenta con herramientas de moderación integradas en Mastodon para hacerlas efectivas. Cada una de estas comunidades puede funcionar de forma aislada o formar parte de la federación de servidores que constituye Mastodon. En ellas, el funcionamiento es similar a Twitter y otras plataformas de “microblogging”. Un usuario puede publicar texto, enlaces, imágenes y vídeo con un límite para los mensajes de 500 caracteres y puede seguir a otros usuarios de su instancia o de otras comunidades que aparecen convenientemente separados en el interfaz según procedencia. La red social es accesible vía web y cuenta con “apps” oficiales tanto en App Store como en Google Play, además de las creadas por la comunidad.

Mastodon en su versión web. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Mastodon.

¿Puede hacer daño Mastodon a Twitter? Es muy improbable, no solo por el ejemplo del éxodo de usuarios de Twitter a plataformas de carácter más conservador de hace un año, sino por la abismal distancia que las separa en números de usuarios. Mastodon cuenta con poco más de 4 millones mientras que Twitter supera los 400. Pero también porque los que abandonen Twitter como consecuencia de la compra de Musk, encontrarán que una cámara de eco con menos voces es más aburrida.