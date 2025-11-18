Caída de X (antesTwitter), ChatGPT y Canvas, entre otros servicios, a nivel mundial

Usuarios de todo el mundo están denunciando la imposibilidad de acceder a varios servicios de internet. Entre las aplicación afectadas por la caída se encuentran X (antes Twitter), ChatGPT y Canvas.

La caída impide entrar acceder a las plataformas digitales y la actualización de imágenes o mensajes.

Según Downdetector, los problemas han comenzado pasadas las 12:20 del mediodía, cuando los internautas no han podido acceder a estos servicios.

El fallo afecta a las herramientas de la empresa de inteligencia artificial Open AI, en la que se incluyen ChatGPT, Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach y muchos otros. Además, OpenAI ofrece la "API OpenAI", que brinda acceso a sus modelos de lenguaje, incluido GPT.

Al parecer, los problemas derivan de la caída de Cloudflare, la red de distribución de contenidos y uno de los principales proveedores de la infraestructura de Internet.

Cloudflare es una de las patas sobre las que se asienta Internet proporcionando servicios como CDN (que distribuye el contenido por servidores en todo el mundo para que las webs carguen más rápido desde cualquier lugar), DNS (traduce los nombres de los dominios en direcciones IP que entienden los ordenadores) y protección contra ataques, entre otros. Buena parte de Internet pasa por sus servidores y servicios.