X ha lanzado Chat, su nuevo sistema de mensajes directos cifrados: los problemas ya están enfadando a los usuarios

Vuelven los mensajes cifrados a X. La funcionalidad, que la entonces aún Twitter introdujo en 2023 para usuarios de pago, fue retirada el pasado mayo mientras la compañía trabajaba en ‘mejoras’. Ahora, esas mejoras han llegado dentro de una renovación del sistema de mensajes directos de la plataforma bajo el nombre de Chat. Chat ya está disponible para todos los usuarios en la web y en la app para iOS, mientras que a la de Android llegará ‘pronto’.

En el interfaz web de X se mantiene el apartado Mensajes y, al acceder, se pueden ver tanto los que ya estaban ahí como la nueva opción, en fase beta.

Las nuevas funciones que ofrece incluyen mensajes que desaparecen, configurables para borrarse automáticamente tras un periodo determinado, y la opción de recibir una notificación cuando se hace una captura de pantalla de un chat o bloquear directamente las capturas. Los mensajes pueden editarse y borrarse y se admiten llamadas de voz y vídeo, con notas de voz en camino, el envío de archivos y la posibilidad de marcar mensajes como no leídos.

X también asegura que Chat recupera el cifrado de extremo a extremo (E2EE), tanto para mensajes como para archivos, aunque la página de soporte señala que esto no cubre los metadatos -como quién lo recibe o cuándo se envía-.

Say hello to Chat – all-new secure messaging on X.



• end-to-end encrypted chats and file sharing

• edit, delete, or make messages disappear

• block screenshots and get notified of attempts

• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO — Chat (@chat) November 14, 2025

Tampoco ofrece protección frente a ataques de tipo man-in-the-middle: la empresa reconoce que, si ‘un empleado malicioso o la propia X’ comprometiera una conversación cifrada, los usuarios no tendrían forma de saberlo, aunque están trabajando en métodos para verificar la autenticidad de los mensajes y qué dispositivos tienen acceso a las conversaciones privadas.

Problemas con Chat

El lanzamiento se ha realizado este fin de semana, pero hay usuarios descontentos por las dificultades que están encontrando con el nuevo sistema de mensajería con el que X se acerca más a aquella idea de app para todo de la que se están apropiando los chatbots de inteligencia artificial.

Cuando se accede a Chat, la plataforma pide crear un código de acceso de 4 dígitos, algo que ha generado cierto rechazo entre usuarios acostumbrados a acceder a sus mensajes sin más complicaciones.

Otros han señalado que los mensajes no se están mostrando correctamente; entre ellos, una usuaria que calificó la actualización de ‘horrible y que necesita arreglarse de inmediato’, puesto que todos sus mensajes aparecían como enlaces rotos en lugar de texto, según recoge Forbes.

También ha sido criticado por dificultades que están teniendo usuarios para acceder a sus conversaciones, especialmente en los chats de grupo en los que denuncian no poder cambiar sus nombres ni añadir participantes.