El primer robot humanoide con IA de Rusia se estampa contra el suelo en su presentación.

La empresa Idol presentó este martes el primer robot humanoide con inteligencia artificial de Rusia durante un evento tecnológico celebrado en el Centro de Congresos Sala Yarovit en Moscú. Lejos de marcar un hito para la industria robótica del país, AIdol se desplomó prácticamente de forma inmediata tras salir al escenario, delante de la audiencia. Las imágenes del suceso se han hecho virales rápidamente.

En el vídeo se puede ver a AIdol avanzando tambaleante hacia el frente del escenario, seguido por dos desarrolladores que están en tensión y listos para auxiliar al robot si se producía un incidente, como pasó.

Mientras suena el popular tema musical ‘Gonna Fly Now’ de la banda sonora de ‘Rocky’, el robot levanta la mano para saludar al público, pierde el equilibrio y cae al suelo, desprendiéndose varias partes por el golpe. Los desarrolladores que estaban detrás no fueron lo suficientemente rápidos como para sujetarlo antes de que impactara.

Para mayor escarnio, un tercero intenta desplegar un telón negro para tapar la escena del robot en el suelo, que se le enreda mientras sigue sonando la épica música de Rocky. Cuando consigue colocarlo, los otros dos ya han arrastrado al robot fuera del escenario.

Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. pic.twitter.com/YAk7w2SsWV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2025

La escena ha sido objeto de numerosas burlas en redes sociales, con comentarios como ‘parece que ha estado bebiendo vodka’ o ‘el robot más ruso de la historia’.

La fallida presentación de la empresa rusa de robótica tuvo lugar en un foro de la New Technology Coalition, una asociación de compañías dedicadas al desarrollo de robots humanoides. Entre ellas se encuentran, además de Idol, Promobot, Double U Expo y Robot Corporation. La exhibición tenía como objetivo mostrar los avances de Rusia en inteligencia artificial y robótica antropomórfica, en un momento en que el país busca posicionarse en la carrera por las robots humanoides que lideran China y Estados Unidos.

Los desarrolladores habían destacado la capacidad de AIdol para realizar tres funciones humanas: caminar, manipular objetos y comunicarse con personas. En su lugar, evidenció el estado de Rusia en el sector robótico.

No era el único robot de Idol presente en el evento. Imágenes publicadas por la Agencia de Moscú muestran otro modelo de AIdol en exhibición, aunque sin extremidades y ubicado sobre un pedestal. El público podía acercarse a este AIdol, hablar con él, tomarse fotos e incluso besarlo.

Vladímir Vitujin, director ejecutivo de Idol, alegó que la caída del robot durante su debut se debió a una iluminación inadecuada y problemas de calibración, y añadió que el humanoide sigue en fase de pruebas. Vitujin afirmó que ‘este es precisamente el tipo de aprendizaje en tiempo real en el que un error exitoso se convierte en conocimiento, y uno fallido se convierte en experiencia. Espero que este error se convierta en experiencia’.

Posteriormente se difundieron nuevas imágenes de AIdol sobre el escenario en una segunda aparición en la que estaba sujeto a un mecanismo de soporte por un cable. Las partes de su estructura que faltaban aún seguían en el suelo.