Un ciberataque amenaza con dejar a los japoneses sin su cerveza favorita.

Japón se enfrenta a una inmediata escasez de cerveza Asahi, la más vendida del país, después de que un ciberataque contra la empresa que la produce obligara a dejar fuera de servicio sus sistemas. El grupo Asahi Brewery, que comercializa varias marcas de cerveza además de la que lleva su nombre, emitió un comunicado el lunes anunciando que las operaciones de pedidos, envíos y de los centros de atención telefónica habían quedado suspendidas debido a la caída de los sistemas, una interrupción que se limitaba a Japón.

Dada la situación, la empresa ha comenzado a tramitar los pedidos de manera manual, según una actualización que ha publicado hoy, pero los pedidos a través del sistema y los envíos a gran escala siguen detenidos y ni siquiera puede recibir correos electrónicos de fuentes externas.

Asahi señala que ha sido objeto de un ataque de ransomware, aunque evita dar más detalles 'para prevenir más daños'. En un ataque de este tipo, los equipos afectados quedan encriptados y bloqueados, inaccesibles para la empresa mientras no se cumplan las condiciones del rescate exigido por los ciberdelincuentes. La compañía no puede ofrecer por el momento un calendario claro de recuperación de los sistemas, aunque sí ha dicho que está preparando la reanudación gradual de la actividad de los centros de atención telefónica para la próxima semana.

'Tomamos medidas inmediatas para contener y responder al incidente. Dimos la máxima prioridad a la protección de los datos críticos, incluida la información personal de nuestros clientes y socios comerciales, y aislamos de forma inmediata los sistemas afectados para minimizar el impacto. Las investigaciones posteriores han confirmado indicios que sugieren una posible transferencia no autorizada de datos. Estamos llevando a cabo una investigación para determinar la naturaleza y el alcance de la información que podría haber estado sujeta a una transferencia no autorizada', ha señalado la compañía.

El riesgo de escasez de la cerveza más consumida por los japoneses es inmediato. Financial Times ha publicado que grandes minoristas japoneses estiman que las existencias de Asahi Super Dry podrían agotarse este fin de semana si no se restablecen las cadenas de suministro.

Asahi Super Dry tuvo una cuota de mercado del 38% en 2024 ysupera a competidores como Kirin Ichiban y Sapporo Black Label en ventas y popularidad. Esta cerveza lager 'seca' (Karakuchi) fue lanzada en 1987 y es también la más reconocida de la compañía a nivel mundial.

Asahi Brewery fue fundada en 1889 como Osaka Brewery Ltd y en 1892 lanzó su primera cerveza bajo el nombre Asahi, a secas. La compañía también produce otras como Kozel y Pilsner Urquell.