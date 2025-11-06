Cómo activar el nuevo menú Inicio de Windows 11 que Microsoft ha rediseñado.

Una de las críticas más comunes que recibió Windows 11 tras su lanzamiento fue el rediseño del menú Inicio que muchos consideraron un paso atrás respecto al de Windows 10. Han tenido que pasar cuatro años para que, al fin, Microsoft se decida a dar otras opciones a los usuarios y permitir un uso más tradicional.

El nuevo menú Inicio corrige varias de las limitaciones del diseño original. Por ejemplo, ya no está dividido en dos secciones fijas, Anclados y Recomendaciones, y puedes ver la lista completa de aplicaciones nada más abrir el menú, sin tener que ir al botón de Todos. Además, por fin es posible desactivar la sección Recomendado y disponer de más espacio para tus aplicaciones ancladas y todas las demás. También se han añadido tres vistas distintas para la lista de apps: cuadrícula, lista y categorías.

Es una versión más pulida que la que trae por defecto el sistema operativo y es posible que hasta la tengas ya instalada en tu ordenador, pero Microsoft todavía no la ha activado. Si buceas por las opciones de configuración, verás que no hay nada.

El nuevo menú Inicio forma parte de la actualización de calidad de octubre de 2025, KB5067036, que se está distribuyendo de forma gradual a todos los usuarios de Windows 11 versiones 24H2 y 25H2, junto con otras mejoras, como el nuevo indicador de batería rediseñado. Si no quieres esperar a que Microsoft la active, puedes hacerlo tú ahora mismo.

Cómo comprobar si ya tienes el nuevo menú de Windows 11 instalado

Puede ser que Windows Update ya te haya descargado la actualización. Puedes comprobarlo siguiendo estos pasos:

Abre el menú Inicio y selecciona Configuración .

y selecciona . Haz clic en Windows Update y después en Historial de actualizaciones. KB5067036 figurará en el apartado Actualizaciones de calidad si ya la tienes instalada.

Cómo activar el nuevo menú Inicio en Windows 11

En el procedimiento siguiente te explicamos cómo obtener la actualización y utilizar la app ViVeTool, diseñada para habilitar funciones ocultas en Windows 10 y 11, para activar el nuevo menú y el resto de novedades.