Esta app gratuita de Microsoft te permite recuperar archivos eliminados en Windows 10 y 11

Un problema por el que muchos usuarios pasan es el de querer recuperar un archivo que previamente se ha borrado. No simplemente enviado a la papelera de reciclaje, sino eliminado del ordenador. Cuando sucede, hay opciones de recuperación, generalmente a través de software especializado de terceros como Recuva o Disk Drill, pero también la hay por parte de Microsoft.

Windows Files Recovery es una herramienta gratuita que Microsoft lanzó en 2020 y que funciona con cualquier Windows a partir de Windows 10 2004, lo que también incluye a Windows 11. Puedes utilizarla para recuperar documentos, fotos, vídeos y audios en discos duros, tanto HDD como SSD, tarjetas de memoria y memorias USB.

La razón por la que esta y otras apps pueden recuperar archivos eliminados es porque, cuando el usuario lo borra, Windows no lo elimina realmente, no de forma inmediata. Aunque ya no se pueden acceder a través de Windows, los archivos continúan donde estaban hasta que el sistema operativo necesita ese espacio de almacenamiento para escribir nuevos datos, momento en el que, efectivamente, se eliminan de manera definitiva. Por esto es importante proceder a la recuperación cuanto antes y debes tener en cuenta que no siempre será posible lograrlo.

Windows File Recovery está disponible a través de la tienda de Microsoft, desde la que puedes descargar un pequeño ejecutable de poco más de 2 MB. Una vez instalado, el programa se controla a través de la terminal de Windows que permite trabajar con el sistema operativo usando líneas de comando. Podrás iniciar Windows Files Recovery bien a través de su acceso en la lista de programas o iniciando la terminal, también desde el listado de programas y seleccionando, desde el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho sobre el nombre del programa, Ejecutar como administrador.

El tener que usar líneas de comandos puede echar un poco para atrás a los usuarios que no estén habituados, pero en este caso, el manejo es sencillo.

Modos de funcionamiento de Windows Files Recovery

La herramienta tiene dos modos de funcionamiento: estándar y extensivo. El primero permite una recuperación rápida y eficiente de archivos recientemente eliminados utilizando la Tabla maestra de archivos, MFT por sus siglas en inglés, y se recomienda para unidades formateadas con el sistema de archivos NTFS que no presenten corrupción de los datos. El segundo se recomienda para casos complejos como unidades que han sido formateadas o dañadas y, además de con sistemas de archivos NTFS, funciona con FAT, exFAT y ReFS. Realiza una búsqueda por firmas en la unidad, lo que implica un escaneo más profundo y detallado que puede recuperar archivos incluso cuando el MFT ya no está disponible o está dañado.

Para saber qué sistema de archivos utiliza una unidad, puedes utilizar el Explorador de Windows para hacer clic con el botón derecho sobre la misma y seleccionar Propiedades. Ahí verás qué sistema de archivos emplea.

Interfaz de Windows Files Recovery. Alfredo Biurrun.

Los comandos que debes utilizar con Windows Files Recovery

Cada comando debe comenzar con el término winfr, seguido de la letra correspondiente a la unidad de origen del archivo y la de destino en la que se guardará, en una carpeta creada automáticamente, lo que se recupere. Ojo, la unidad de destino siempre debe ser diferente a la de origen. Y a continuación, el modo elegido para el funcionamiento:

Winfr C: D: /regular.

Winfr C: D: /extensive.

A partir de aquí puedes establecer diferentes parámetros, añadiendo el comando /n y posteriormente el filtro elegido. Puedes indicarle al programa que busque archivos en una ubicación determinada, por ejemplo la carpeta de Descargas, escribiendo:

Winfr C: D: /regular /n Users /[nombre del usuario]/Downloads.

Si quieres buscar un archivo concreto, también puedes añadirlo al final del comando.

Winfr C: D: /regular /n Users /[nombre del usuario]/Downloads/[nombre del archivo].

También puedes buscar todos los archivos que lleven una determinada palabra en el nombre. Por ejemplo, 'proyecto'. El comando quedaría así:

Winfr C: D: /regular /n proyecto.

O uno o varios tipos de archivos concretos. Si buscas documentos de Word, Excel y Power Point, sería el siguiente comando: