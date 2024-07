Cómo calibrar la batería del móvil para saber cuánta tiene realmente, en Android e iOS

Uno de los componentes más críticos en un teléfono móvil y que con frecuencia se convierte en el principal motivo para renovarlo es su batería. Todos los usuarios tienen la experiencia de ver cómo el rendimiento se degrada con el tiempo, cada vez da menos horas de autonomía y la medición de su capacidad de carga pasa a ser engañosa. Esa pérdida de rendimiento -las baterías están diseñadas para soportar un número determinado de cargas- puede retrasarse con una serie de buenas prácticas, pero es inevitable que llegue.

Tanto Apple como Google recomiendan a los usuarios utilizar siempre el adaptador de corriente incluido en el dispositivo y no uno genérico o de otro modelo, evitar que se sobrecaliente, algo que pasa con facilidad en verano, y cargar el dispositivo solo cuando sea necesario.

En este sentido, la recomendación habitual es no dejar que la batería baje del 20% ni suba del 80% para asegurar una mayor durabilidad. Sin embargo, sí hay un caso en el que se recomienda cargarla y vaciarla por completo y es cuando se quiere recalibrarla para que las mediciones que realiza el sistema operativo vuelvan a ser correctas.

Es normal que el uso y la pérdida de rendimiento afecten también a este aspecto de la batería. Y que parezca que se tiene batería suficiente para pasar unas horas y luego resulte que no es así, que ha disminuido más rápidamente de lo previsto. No porque esté realizando un mayor consumo de energía sino porque el porcentaje de carga no es correcto. Entonces es necesario calibrarla de nuevo para que ofrezca mediciones más exactas y la información que proporcione el móvil sea más confiable.

El proceso para hacerlo es el mismo en móviles Android e iOS, con una pequeña diferencia que mencionamos a continuación. Debes seguir estos pasos.