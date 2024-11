Crean una piruleta para probar sabores de realidad virtual

En el universo de realidad virtual, el sonido y la vista han sido fácil de recrear. El tacto se ha conseguido simular y hasta el olor recientemente ha hecho su llegada, pero lo del gusto era un área que se resistía. Hasta ahora.

Un equipo de ingenieros biomédicos y científicos expertos en realidad virtual ha desarrollado una interfaz, un dispositivo similar a una piruleta para simular el sabor en un entorno virtual. Los resultados se han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El dispositivo está diseñado para parecerse a una piruleta común. Cuando el usuario lame la piruleta mecánica, se supone que se siente y sabe como si estuviera lamiendo una real. Los investigadores incorporaron bolsas en el dispositivo que contienen pequeñas cantidades de gel de agarosa (un polisacárido a partir de ciertas algas). Una pequeña cantidad de voltaje (apenas 2 V) activa las sustancias químicas del gel, lo que lo obliga a subir a la superficie de la piruleta. Cuando el gel se mezcla con la saliva en la boca del usuario, produce sabor.

Los autores, liderados por Yiming Liu, agregaron nueve bolsas a la piruleta con geles que contienen sal, azúcar, cereza, ácido cítrico, té verde, maracuyá, pomelo, durian y leche. La cantidad suministrada depende del voltaje aplicado. Se pueden generar varios sabores variando las cantidades de los diferentes ingredientes.

Las pruebas del dispositivo mostraron que funcionó casi tan bien como se esperaba. El equipo de Liu sugiere que el dispositivo podría ser útil en tres escenarios principales: pruebas de degustación por parte de médicos, experiencias de compra en línea en supermercados y entornos especializados donde los niños pueden probar diferentes sabores, tal vez como parte de un juego de realidad virtual.

Por otro lado, el equipo de Liu reconoce que su sistema, al igual que otros intentos de agregar sabor a los entornos de realidad virtual, está limitado por la cantidad de sabor que puede contener la piruleta, generalmente alrededor de una hora. El equipo planea buscar formas de aumentar la cantidad de sabores y hacer que la piruleta dure mucho más tiempo antes que sea necesario volver a llenarla.