El director del área de IA de Facebook lo tiene claro: "ChatGPT es una fase".

Pese a todos los titulares que está generando la tecnología de grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) de las que ChatGPT forma parte, a pesar de sus interesantes capacidades en diferentes campos, no todo el mundo coincide con la idea de que se trata de un sistema que se enfrentará al ser humano y que es el futuro. Uno de ellos es Yann LeCun, el científico jefe de IA en Meta, la empresa que une Facebook, WhatsApp e Instagram. Y sus afirmaciones pueden ponerlo en desacuerdo con su jefe, Mark Zuckerberg.

De acuerdo con una reciente entrevista, LeCun, admitió durante una charla en París esta semana que no es exactamente un fanático de la actual avalancha de chatbots y los LLM en los que se basan. "Mucha gente está imaginando todo tipo de escenarios de catástrofe debido a la IA, y es porque tienen en mente estos LLM autorregresivos que a veces producen tonterías. Dicen que no es seguro y tienen razón: no lo es. Pero tampoco es el futuro".

Para LeCun, los LLM actuales como GPT-3 y GPT-4 de OpenAI (la base de ChatGP), eventualmente serán reemplazados por algoritmos mejores y más robustos, una declaración que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Zuckerberg se precia de buscar lo más avanzado en este sector. Tanto es así que la semana pasada anunció que Meta tiene la intención de usar este tipo de IAs en todos sus servicios.

Esta iniciativa incluye, por ejemplo, permitir a los usuarios "usar un mensaje de texto para modificar sus propias fotos y compartirlas en Instagram Stories" e insertar chatbots con diferentes personalidades en Facebook Messenger. Y, a menos que Facebook tenga una tecnología increíble y secreta, es casi seguro que estará impulsada por LLM.

Para ser justos, Zuckerberg y LeCun tienen roles muy diferentes y, de hecho, pueden estar de acuerdo en privado sobre lo que depara el futuro de la IA y el valor que los chatbots de hoy podrían aportar a la empresa, pero es fascinante, por decir lo menos, escuchar uno de los nombres más respetados en IA que destroza a los LLM justo después de que su jefe anunciara que son la raíz del próximo giro de la compañía.