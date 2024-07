Elon Musk está entrenando su IA con los tuits de X: así puedes evitar que use los tuyos

Hace una semana xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, abrió un ‘super clúster’ de computación en Memphis, Tennessee, equipado con más de 100.000 GPUs H100 de Nvidia con las que entrenar ‘la IA más poderosa del mundo según todas las métricas’. Ahora hemos sabido que parte de ese entrenamiento se realiza con las publicaciones de los usuarios de X antes Twitter, sin pedirles su consentimiento. La opción está habilitada por defecto en los ajustes de la red social y debe ser cada usuario quien la desactive si no quiere que sus tuits e ‘interacciones, entradas y resultados con Grok, se utilicen para entrenamiento y perfeccionamiento’ de la IA.

Grok utiliza el modelo de lenguaje del mismo nombre en su primera generación. En agosto, xAI lanzará Grok-2, modelo entrenado con 24.000 GPUs H100 y, presumiblemente, lo que salga del centro de computación de Memphis será la siguiente, Grok-3, con fecha, según Musk, para diciembre de este año. Grok está disponible solamente para usuarios de los planes de pago de X y es conocido por el tono sarcástico que imprime a sus respuestas.

Según explica X en su página de soporte, Grok-1 fue entrenado ‘con una variedad de datos disponibles públicamente’, pero entre ellos no se encontraban las publicaciones de los usuarios de la antigua Twitter. Esto cambia ahora, y X explica que ‘para mejorar continuamente su experiencia, podemos utilizar sus publicaciones en X, así como sus interacciones, entradas y resultados de usuario con Grok con fines de capacitación y ajuste’.

All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is…