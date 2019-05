Los fabricantes de dispositivos electrónicos siguen investigando para ofrecer al consumidor productos cada vez más competitivos y que aporten un plus en sus prestaciones. En la compañía española Energy Sistem no paran de innovar, y ahora nos ofrecen unos auriculares inalámbricos que llevan la música incorporada, para no tener que depender de ningún reproductor externo.

Lo habitual es que para escuchar música recurramos a un dispositivo como un teléfono inteligente o un reproductor de MP3 que conectamos a los auriculares, bien por cable o mediante tecnología inalámbrica, mucho más cómoda. Pues bien, en Energy Sistem también nos ofrecen la posibilidad de que sean los propios auriculares los que lleven incorporada la música, porque llevan MP3 y radio FM integrados.

El usuario puede escoger entre enlazar su teléfono con los auriculares mediante una conexión Bluetooth 4.2 o seleccionar la música almacenada en el reproductor MP3 microSD que puede almacenar hasta 64 GB, unas 20.000 canciones, y si eso no es suficiente, está la radio FM con una gran cantidad de emisoras de todo tipo.

La música queda almacenada en una tarjeta microSD, convirtiendo los auriculares en un reproductor MP3 en el que los controles para el manejo se encuentran en un lateral, con un acceso cómodo y rápido para contestar llamadas telefónicas, subir o bajar el volumen y avanzar o retroceder pistas de audio.

La batería de iones de litio interna tiene hasta 10 horas de autonomía en reproducción de música y también tiene un cable de reproducción para cuando ésta se agota. Los auriculares Energy Sistem BT Urban 2 Radio están disponibles en cuatro colores –Azul Indigo, White, Violet y Graphite-, con un precio recomendado de 24,90 euros.