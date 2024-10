MSRT, la herramienta oculta de Windows para detectar y eliminar malware

Microsoft Defender es el programa de seguridad antivirus que acompaña a Windows desde los tiempos de XP. Antes conocido como Windows Defender y más anteriormente como Microsoft Security Essentials, es una solución que hace tiempo dejó atrás la terrible reputación de sus primeras encarnaciones y que es suficiente para proteger a la mayoría de los usuarios, pero no es la única opción contra malware que tiene el sistema operativo.

Hay otras herramientas, que también acompañan al sistema operativo de Microsoft desde Windows XP y cuya misión es acabar con los virus y malware que hayan podido infectar un equipo. Se trata de MSRT, acrónimo de Microsoft Malicious Software Removal Tool o Herramienta de eliminación de software malicioso de Microsoft.

Fue lanzada en 2005 y desde entonces ha estado integrada con las diferentes versiones de Windows que Microsoft ha ido lanzando a lo largo de los años. Es posible descargarla de forma independiente, pero está incluida en las actualizaciones de Windows Update. Si mantienes tu sistema operativo actualizado, MSRT también lo está con las nuevas definiciones de virus y malware que Microsoft incorpora cada mes a la herramienta.

MSRT es útil para determinados casos de uso, pero no es un sustituto del antivirus, sea Microsoft Defender o uno de otro proveedor. Primero, porque no monitorea el sistema de forma constante, como sí hacen los antivirus, por lo que no previene infecciones. Las elimina una vez identificadas, cuando el usuario realiza un escaneo manual del sistema. Y para eliminarlas, deben estar activas. Un malware que no esté en ejecución no será detectado, algo que sí hace un antivirus.

MSRT, ejecutándose. Alfredo Biurrun.

Tiene otras limitaciones. Es capaz de eliminar el software malintencionado más extendido, pero no todo. En realidad, ningún antivirus es capaz de detectar todo lo que hay, pero en Microsoft resaltan este aspecto para diferenciarlo. Y aunque puede eliminar virus, gusanos y troyanos, no quita spyware.

Dado que Windows la actualiza todos los meses, es un buen recurso para eliminar amenazas una vez han entrado en el sistema y puede usarse sin necesidad de tener que desactivar otras soluciones antivirus instaladas. MSRT es un complemento a Microsoft Defender u otro antivirus con el que se refuerza la seguridad del equipo. Un software de 'segunda opinión', por decirlo así. Además, su uso es extraordinariamente sencillo.

Cómo eliminar malware en Windows con la Herramienta de eliminación de software malicioso de Microsoft

Para utilizar MSRT, debes seguir estos pasos:

MSRT no se encuentra en la lista de programas de Windows. Para acceder a la herramienta, debes pulsar las teclas Windows + R para abrir la consola de comandos . Esta aparecerá sobre el botón de inicio de Windows, en una ventana con el nombre de Ejecutar .

para abrir la . Esta aparecerá sobre el botón de inicio de Windows, en una ventana con el nombre de . En el campo de texto de Ejecutar , escribe mrt —no es una errata, el comando es sin la s— y haz clic en Aceptar . Cuando Windows te pregunte si quieres dejar que el programa haga cambios en el equipo, responde afirmativamente .

, escribe —no es una errata, el comando es sin la s— y haz clic en . Cuando Windows te pregunte si quieres dejar que el programa haga cambios en el equipo, . Esto abrirá una nueva ventana, ya de MSRT. Haz clic en Siguiente .

. Selecciona el tipo de análisis que quieres realizar. Puedes elegir entre Análisis rápido —examina las partes del sistema que más probablemente contengan malware—, Análisis completo —que puede llegar a durar varias horas— o Análisis personalizado -si solo quieres revisar una determinada carpeta o unidad de disco duro-. Si encuentra malware, te dará la opción de eliminarlo.

Opciones de análisis del sistema. de MSRT. Alfredo Biurrun.

Si quieres tener la herramienta más a mano y simplemente lanzarla desde un acceso directo, puedes anclarla en la barra de tareas cuando esté activa.