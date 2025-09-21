Esta película es la heredera de 'Matrix': emoción y un multiverso imposible de olvidar

Desde Matrix, pocas películas han logrado combinar acción, ciencia ficción y exploración de universos paralelos de manera tan impactante. La saga de los Wachowski sentó un precedente en la narrativa de multiversos y en el estilo visual que mezcla filosofía, artes marciales y efectos revolucionarios.

Sin embargo, es justo decir que hay otras producciones que parten de una premisa similar y que también saben llevar su narrativa al siguiente nivel. Ese es el caso de esta película, que no solo explora la idea de universos paralelos, sino que añade humor, emoción y un toque humano que la hace única, ofreciendo una experiencia cinematográfica que sorprende y conmueve a partes iguales.

Todo a la vez en todas partes: multiversos y, acción con un toque de comedia

La historia de Todo a la vez en todas partes sigue a Evelyn Wang, una mujer común que se ve arrastrada a un conflicto entre infinitos universos. Mientras intenta salvar la existencia misma, Evelyn debe confrontar versiones alternativas de sí misma, lidiar con su vida cotidiana y enfrentarse a enemigos que amenazan con destruir la realidad. Todo esto se combina con momentos de humor inesperado, emoción intensa y secuencias de acción vertiginosas que mantienen al espectador al borde del asiento.

Uno de los mejores aspectos de la película es cómo mezcla géneros sin perder coherencia. La ciencia ficción se fusiona con la comedia, el drama familiar y la acción, creando una narrativa valiente que se mueve entre lo absurdo y lo profundamente humano.

Los personajes, especialmente Evelyn y su familia, aportan una carga emocional que eleva la historia más allá de la mera espectacularidad visual. A esto hay que sumarle que la dirección y el montaje permiten que el espectador experimente la sensación de caos y diversidad del multiverso, sin perder el hilo narrativo central. El resultado es un cóctel tan explosivo como sorprendente.

Todo a la vez en todas partes está disponible en Filmin, y se presenta como una propuesta imprescindible para quienes buscan ciencia ficción, acción y comedia con una perspectiva fresca, emocionante y con un toque sentimental.