iPhone 17 vs. iPhone 16: encuentra las diferencias

Todos los años lo mismo: el idéntico meme del hombre que recibe de regalo la misma camisa que tiene puesta etiquetando al iPhone de turno. Cada septiembre, durante la presentación, vemos a Tim Cook, CEO de Apple, afirmando con rotunda convicción que este (el número que corresponda) es el iPhone más avanzado hasta la fecha.

Esta afirmación, que para ser justos forma parte del discurso de cada nuevo modelo de smartphone que se lanza al mercado, es una verdad de Perogrullo: lanzar un modelo peor que el anterior no sería ni lógico, ni rentable. Así, la afirmación de que “Este es el modelo X más avanzado” equivale a decir, en un partido de fútbol “si hubiera entrado era gol”: una obviedad.

Dicho esto, ¿cuán avanzado es el iPhone 17 respecto al 16? Vamos con las especificaciones. Lleva el microchip A19 en lugar del A18, lógico, aunque no es un salto enorme: ambos son muy potentes y la mayoría de los usuarios no lo notarán. Su pantalla es medio centímetro más grande. Literalmente: 6,3 pulgadas en lugar de 6,1. La frecuencia de actualización de pantalla (tasa de refresco) se ha duplicado y llega a los 120 Hz.

En cuanto a cámaras, la ultra gran angular pasa de los 12 a los 48 megapíxeles, la frontal alcanza los 18 MP, desde los 12, mientras que la principal se mantiene en los 48 MP.

Finalmente, tenemos la batería que ha aumentado menos de un 5%: de 3561 mAh a los 3692 mAh. La carga rápida, de 40 W, permite alcanzar el 50% en 30 minutos, lo que significa que necesitará casi una hora y media para completar la carga.

El precio del iPhone 16 es de €859, mientras que el iPhone 17 cuesta 100 euros más. Si el dinero no es un obstáculo, compensa el iPhone 17… en la comparativa esta. Porque por ese precio, me quedaría con el iPhone 15 Pro Max, sin duda.

Por orden: iPhone 17, iPhone 16 y iPhone 15 Pro Max Apple Apple

La pregunta final es qué pasa con Apple, que se examina al detalle su evolución año tras año, cuando el resto de los fabricantes no siempre avanzan mucho más. La respuesta tiene que ver con la ideología de Apple: si se publicitan como los más avanzados, los mejores, los más seguros… Es lógico que muchos cuestionen esto. Y si durante más de un lustro se ha demostrado que los avances no se corresponden con las afirmaciones, más leña para la hoguera.