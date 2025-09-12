Estos son los nuevos emojis que tendremos en 2026

Como cada año, para estas fechas, el estándar Unicode, que actualmente incluye más de 3700 de estos caracteres gráficos, publica las próximas incorporaciones a su lista, entradas que pasaran a formar parte de casi el 10% de los mensajes que enviamos.

No cabe duda de que los emojis se han convertido en parte integral de la comunicación digital moderna. De hecho, cada año no solo se añaden nuevos: ninguno de los pasados se borra, solo pueden modificarse. De ahí que la llegada de nuevos, sean fruto de una estudiada métrica de impacto.

Si bien la mayoría de las plataformas han integrado los nuevos símbolos para 2025 en los últimos meses, los candidatos para el próximo año ya se han presentado oficialmente. Un total de nueve nuevos emojis están previstos para 2026, incluyendo un nuevo símbolo de cara. El diseño final depende de la plataforma y aún está en desarrollo. Los emojis planificados son:

Una cara distorsionada

Un símbolo de "nube de batalla" con un estilo dibujo animado

Un bailarín de ballet (con variaciones de color de piel)

Un corazón de manzana

Una orca

Una criatura peluda (similar al Big Foot)

Un trombón

Un desprendimiento de rocas o un deslizamiento de tierra

Un cofre del tesoro

La llegada será paulatina y todas las plataformas, desde Windows, hasta iOS y Android, al igual que redes sociales y sistemas de mensajería (WhatsApp o Telegram) contarán con ellas. Cuándo llegarán exactamente es algo que todavía se desconoce, puede que sea a principios de año o a mediados, como ocurrió con la expansión del catálogo de emojis de este año, que también trajo novedades interesantes:

Cara con ojeras

Huella dactilar

Mancha de color

Rábano

Un árbol sin hojas

Arpa

Pala

Bandera de la isla de Sark