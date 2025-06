Por fin ha llegado: la Nintendo Switch 2. Esta es su característica más importante

Es una de esas historias que no queremos que termine, como cuando contamos cuántas páginas nos quedan de un libro con la esperanza que sean más. Eso le ha pasado a Nintendo con Switch. Tras una larga temporada agachando la cabeza ante Sony (Play Station y PSP) y Microsoft (Xbox) y ver el valle de sus ventas en horas bajas, la casa japonesa lanzó la Nintendo Switch y todo cambió: una consola portátil, divertida, de calidad y con “licencia para compartir”. Y ahora, por fin, lanza su segunda versión, la Nintendo Switch 2.

Esta versión no solo es más potente que la anterior en los apartados clave (memoria, batería, pantalla, procesador), también es más cuidada en lo que a diseño respecta. Y no, nos estamos hablando de perfiles más modernos o curvas más “aerodinámicas”. La principal revolución es que los Joy-Con 2, los mandos de la consola, ya no recurren al sistema de rieles de la primera versión y se deciden por un sistema más efectivo y elegante: una conexión magnética perfecta por su sencillez y también por su solidez.

A eso le suma un aumento del tamaño del mando, algo que se agradece para todos los públicos, ya que los anteriores eran justos en sus medidas, por decirlo elegantemente. Lógicamente, si ampliamos los mando, también tenemos que aumentar la pantalla y Nintendo ha apostado fuerte, pasando de las 6,2 pulgadas a unos 7,9 con una resolución cercana al escándalo propio de Oscar Wilde, es decir, uno que enamora y se vuelve adictivo. Ya la mejora de los mandos y la pantalla valen la pena.

En lo que respecta a potencia, puro cerebro, si así queremos decirlo, la Nintendo Switch 2 también trae “regalos”: los juegos más exigentes en términos de gráfica y recursos (Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, por ejemplo) se comportan en modo competición: sin saltos, pérdidas de cuadros o demoras.

También es importante recordar que una consola es tan buena como sus juegos. Gran parte de la decisión de comprarse una u otra tiene que ver con su catálogo y en este caso, Nintendo ha apostado fuerte con decenas de títulos ya disponibles y más por caer. De hecho, la casa japonesa ofrece mejores versiones de los dos juegos estrella de Zelda para Switch, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Y también su protagonista estrella: Mario Kart World, con mejoras en diseño y misiones.

La batería (5.220 mAh) nos permite jugar hasta 6 horas y le toma la mitad del tiempo en cargar. Esto es quizás uno de los apartados que más interés me despertó inicialmente. Obviamente, mejoró, pero sigue teniendo esa deuda para el público de más tiempo y carga más rápida. ¿Es posible? Quizás un 20% más, siendo muy positivos. Hay que tener en cuenta que estamos usando un dispositivo a máxima potencia en cuanto a cerebro, memoria, gráficos, pantalla… No hay un momento de descanso: y eso tiene consecuencias obvias, aunque no un entendimiento obvio por parte de los usuarios.