Ya no se ven por las calles pero hubo un tiempo en que en vez de ir "enchufados" al móvil lo ibamos al "Walkman". En vez de música "in streaming" se llevaban cintas de casete de 60 minutos de duración, media hora por cada cara.

Hoy se cumplen 40 años desde que la empresa japonesa Sony lanzara al mercado el TPS-L2, el primer modelo comercializado de 'Walkman', allá por el 1979. Hoy muchos no saben de que estamos hablando y verían este aparato como algo incómodo, de diseño básico, de peso y dimensiones no aptas para llevar en la chaqueta o bolsillo del pantalón y los problemas que daban las cintas cuando se enganchaban y se salían de su sitio. Sí no suena tan bien como los móviles de ahora pero fue una revolución que llegó con los 80.

Este reproductor, de pequeño tamaño y que funciona con cintas de casete intercambiables, fue el primer dispositivo de música que podía ser transportado fácilmente. El walkman se puede considerar así el hijo primogénito de la industria de música para llevar, segmento del que han surgido productos de lo más innovadores desde entonces.

Esta infografía de Statista muestra algunos de los modelos de reproductores portátiles que han marcado un antes y después en los hábitos de consumo de música. Uno de ellos es el 'discman', que se comercializó en 1984 por primera vez gracias al modelo D-50 de Sony y leía archivos en formato disco compacto (CD). La última sorpresa en este mercado nos la han dado los auriculares inalámbricos, que reciben la señal desde el dispositivo sin la necesidad de usar cables. Entre ellos, destacan por su diseño y nivel tecnológico los AirPods de Apple, que se comercializaron por primera vez en diciembre de 2016 y que se han convertido en un éxito de ventas.Sony dejó de producir el Walkan en 2010.