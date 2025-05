Tecnología

Chrome es el navegador más usado, pero, al contrario que competidores como Microsoft Edge, Opera o Brave, no contaba con un chatbot IA integrado, hasta ahora. Google ha anunciado en su conferencia de desarrolladores que ha comenzado a desplegar Gemini en Chrome para los usuarios de escritorio mayores de edad en Estados Unidos, tanto en Windows como en Mac, que tengan configurado inglés como idioma nativo.

Hay otro requisito. No se trata de un lanzamiento para todos los usuarios de Chrome, sino solo para los que estén suscritos a los planes de pago Google One AI Pro, que en España cuesta 21,99 € al mes, y AI Ultra. Este último, aún no disponible fuera de Estados Unidos, ha sido también anunciado en este Google I/O y da acceso a todas las IA generativas de Google, con los mayores límites de uso, por 249 dólares al mes. También pueden Gemini en Chrome los usuarios de los canales beta, canary y dev del navegador, que corresponden a versiones en distintos grados de desarrollo.

Al chatbot se accede mediante el icono de Gemini que aparece en la parte superior, junto a los símbolos de minimizar, agrandar y cerrar la ventana en la que se está. Una vez activado, utiliza el contexto de la página abierta para responder preguntas o generar resúmenes sin necesidad de abrir una nueva pestaña. Las respuestas se muestran en una ventana emergente cuyo tamaño puede adaptarse.

La compañía lo describe como el asistente personal IA de Chrome que puede ayudarte a aclarar información compleja de una página o condensarla y ahorrarte la lectura. Algunos casos de uso que Google ha presentado consisten en preguntarle a Gemini cómo modificar una receta de cocina que aparece en la web que se visita, preguntarle por la materia que se está estudiando o añadir recordatorios al calendario de Google sin salir de la página, entre otros.

Gemini responde no solo con texto, sino creando tablas con la información cuando es conveniente -por ejemplo, preguntando por las diferencias entre dos productos que has visto online y consideras comprar-. Gemini en Chrome también incluye Gemini Live, por lo que es posible comunicarse con el chatbot por voz y que él responda de la misma manera. Una forma más rápida de solucionar dudas mientras navegas que escribiendo.

Esto son solo los primeros pasos. Próximamente, Gemini en Chrome podrá mantener el hilo de la conversación con el usuario entre varias pestañas y le ayudará a navegar por las páginas web. Volviendo al ejemplo de las recetas de cocina, si le pides que te busque el listado de ingredientes, Chrome hará scroll y se situará en esa sección.

Otras utilidades son que podrá ayudarte a localizar una página en el historial de navegación, acceder al chatbot desde la barra de direcciones con el comando @gemini, o crear fondos de pantalla para Chrome.