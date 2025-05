El nuevo Modo IA de Google revoluciona el Buscador tras 27 años de resultados en forma de enlaces.

La conferencia de desarrolladores Google I/O 2025 ha traído un aluvión de novedades en inteligencia artificial. Tantas, que las de Android -que tradicionalmente ha sido uno de los platos fuertes de la compañía dirigida por Sundar Pichai- fueron apartadas y presentadas en otro evento que tuvo lugar la semana pasada. En I/O, se ha constatado que Google ya no tiene dudas en apostar por la inteligencia artificial y que está pasando de ser una de las compañías que comenzó trastabillando, siguiendo la estela de OpenAI y ChatGPT, a la que está realizando algunos de los movimientos más arriesgados. Y aquí nos referimos al que es el principal negocio de internet: el Buscador de Google y el nuevo Modo IA que lanza para todos sus usuarios en Estados Unidos.

Google.com es, de forma ininterrumpida y desde hace 15 años, la web más visitada del mundo. Los usuarios acuden a ella en busca de cualquier tipo de información y durante 27 años ha mantenido el mismo planteamiento sobre el que Google ha erigido su formidable negocio publicitario. Los sitios web, además, se benefician de la visibilidad orgánica que proporciona el Buscador para obtener las visitas que los mantienen. Este es el contrato entre Google, los sitios web y los usuarios que ha funcionado desde 1998.

El Modo IA viene a cambiarlo radicalmente. Con él, Google pasa de lo que denomina fase de recuperación de información a un nuevo paradigma. ‘En el pasado, la búsqueda se limitaba a: “si hay una información disponible, puedo devolvértela”. Pero lo asombroso de estos modelos es que tienen la capacidad de razonar, transformar, conectar puntos, sintetizar, hacer muchas cosas que van más allá de recuperar información y se acercan más a la inteligencia’, ha explicado a The Verge Nick Fox, responsable de los productos de conocimiento e información de Google.

La compañía asegura que el Modo IA no reemplazará por completo la página de resultados a corto plazo, pero Fox cree que el Buscador podría resultar irreconocible en solo unos años.

Qué puedes hacer con el Modo IA

Modo IA. Google.

Actualmente, Google trata el Modo IA como Google Imágenes o Google Noticias en sus SERP (siglas en inglés de página de resultados de búsqueda). Es una pestaña más en la parte superior, pero la primera que se le presenta al usuario al obtener los resultados de una búsqueda, si es que vamos a poder seguir utilizando este término para el Buscador.

En la práctica, es la integración del chatbot Gemini, en su versión 2.5, con la experiencia del Buscador. A través de esta pestaña, el usuario puede conversar con lenguaje natural con Gemini para pedir información, hacer preguntas de seguimiento o pedir a la IA que sintetice la información de formas que no son posibles en el Buscador tradicional.

Con Deep Search (Búsqueda profunda), divide una consulta en múltiples búsquedas y dedica una cantidad de tiempo significativa (no son respuestas instantáneas) a revisar las fuentes y construir una respuesta amplia y completa.

Con Search Live, el Buscador accede a la cámara del dispositivo, entiende lo que ve y puede proporcionar información y conversar sobre lo que se está viendo.

Además, las capacidades agénticas del Modo IA agilizarán tareas que normalmente consumen mucho tiempo, como reservar entradas para eventos, mesas en restaurantes o concertar citas en negocios locales, donde normalmente hay que consultar varios sitios web para comparar precios y detalles. Google señala que se asociará con empresas como Ticketmaster, Resy, StubHub y Vagaro para mejorar esta experiencia de IA agéntica dentro de la Búsqueda.

El Modo IA también podrá acceder al historial de búsquedas del usuario y personalizar sus respuestas en función de lo que va conociendo de él. También podrá conectar con otras aplicaciones de Google, como Gmail, y realizar acciones como sugerir eventos cerca de tu alojamiento basándose en tus reservas de hotel y vuelos.

Estas son las capacidades iniciales, que posiblemente irán aumentando al igual que sucede con las de los chatbots de OpenAI, Microsoft, Meta y la propia Google. Es, por así decirlo, solo el comienzo. Y, al menos sobre el papel, la experiencia de uso no puede estar más lejos de la que ofrece el Buscador tradicional.

Los problemas de la IA en el Buscador

¿Terminará el Modo IA por sustituir los listados tradicionales de enlaces? Según Fox, en tres años todos pensaremos y usaremos la Búsqueda de una manera completamente distinta a como la concebimos hoy. La practicidad que ofrece el Modo IA frente al Buscador de siempre es absolutamente innegable y, ya solo con el factor comodidad, tiene mucho ganado frente al usuario, pero plantea otros problemas.

Uno es el de la privacidad. Si ya nos quejamos de cómo las empresas tecnológicas recopilan información sobre nosotros, que la página web más visitada del mundo pase a conversar con el usuario va a hacer que obtenga mucha, mucha más.

Otro es el de cómo se va a ver afectado Internet. Si hasta ahora Google era el intermediario entre el usuario y las páginas web, ahora pasa a ser el destino final en muchos casos. Fox se defiende afirmando que ‘la muerte de la web se ha predicho durante 25 años, y no ha ocurrido. La web sigue creciendo’. Según los datos de Google, los usuarios sí hacen clic en los resultados que se muestran dentro de las Vistas creadas por IA y están más comprometidos con los sitios que visitan porque tienen un interés genuino en profundizar en la información que buscan.

Ahora bien, ¿cuántas de las búsquedas que realiza un usuario promedio son para ‘profundizar’ en algo? La mayoría, si obtienen lo que buscan, se quedarán con el resultado del Modo IA y no profundizarán más.

La avanzadilla del Modo IA han sido las Vistas creadas por IA que Google lanzó hace un año y llegaron a España en 2025. Estos resúmenes no permiten conversar con la IA sobre el resultado, lo que facilita que el usuario haga clic en alguno de los enlaces para, efectivamente, obtener más información.

Aun así, los comentarios dentro del sector SEO en España, desde su llegada, indican que efectivamente están afectando al tráfico de los sitios web, que reciben menos visitas desde el Buscador. Y tiene toda la lógica del mundo. Por regla general, el usuario prefiere resolver sus dudas cuanto antes, ahorrar tiempo, esfuerzo y no tener que profundizar en nada. Y, bajo ese punto de vista, la IA tiene ganada la partida de antemano.

Además, a tenor de los ejemplos mostrados por Google en la conferencia, los enlaces tendrán menos presencia que en las Vistas Creadas por IA, lo que disminuye la posibilidad de que una búsqueda derive tráfico a otro sitio que no sea Google. Algo que está claro es que los chatbots terminarán por incluir anuncios, por lo que esta podría convertirse en la forma principal de obtener tráfico desde un chatbot.

Por último, está el tema de la calidad de la respuesta. El elefante en la habitación de los chatbots es lo mucho que se equivocan. Pese a sus continuas mejoras y cambios de modelo de lenguaje, y aunque ya no protagonizan titulares con errores como cuando la IA de Google recomendaba echar pegamento en la pizza o fumar a los niños, siguen estando ahí. Y si se hace el tedioso trabajo de verificar los resultados -¿no se utiliza la IA para que te lo dé mascado y evitar tener que procesar uno mismo la información?-, se constata con facilidad.

Un reciente estudio de la BBC constataba cómo más de la mitad de las noticias facilitadas por la IA —en este caso, ChatGPT, Gemini, Copilot y Perplexity— presentaban problemas significativos en relación con la precisión, imparcialidad y editorialización, atribución, claridad, contexto y representación correcta de los artículos originales de los que se alimentaban para producir la información.

Esto sucede no solamente con la información en Internet, sino también cuando trabajan con conjuntos de datos cerrados —un largo PDF que le proporcionas—, en los que se supone que deberían fallar menos. Pero lo hacen, porque no son ‘inteligentes’ en el sentido en que lo es, o puede serlo, la mente humana. Simplificando, un chatbot predice qué palabra es más probable que continúe a otra y así construye sus respuestas, pero no ‘piensa’ como una persona. Y así comete equivocaciones que, si se tratara de un trabajador humano haciendo la tarea, parecerían incompetencia.

En cualquier caso, su evolución está siendo muy rápida y es posible que estas aristas se pulan. A su favor tienen la comodidad que proporcionan y la apariencia de veracidad que tienen sus respuestas. Eso, la apariencia, va a ser más que suficiente para millones de usuarios en todo el mundo. ¿Qué tal o cuál dato al final es incorrecto? También se equivocan y dan información errónea las personas que escriben en webs y medios de comunicación y el mundo sigue igualmente. No vamos a ponernos ahora estupendos con la IA por eso.