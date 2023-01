GRID Legends calienta motores con su última expansión temática de invierno extremo.

Codemasters y Electronic Arts han presentado “Winter Bash”, la cuarta y última expansión para ‘GRID Legends’. Esta actualización de acción y nieve invita a los jugadores a unirse al mecánico de la historia “Driven to Glory” en su propia celebración del invierno, donde los coches rápidos y las carreras son los protagonistas. El paquete incluye ocho eventos de historia, tres vehículos y nuevas rutas de derrape punto a punto.

La entrega promete cantidad de carreras de alta velocidad en condiciones meteorológicas estacionales mientras te reencuentras con el icónico Valentin Manzi y cruzas cinco nuevas rutas nevadas de Okutama Sprint. También se han actualizado las 45 rutas existentes para permitir el uso de puertas y rampas de aceleración a través del Creador de Carreras.

Como anticipábamos, se han añadido tres nuevos vehículos a la ya extensa lista de ‘GRID Legends’, como el clásico SRT Viper GTS-R, que regresa como variante "Drift Tuned", el BMW 2002 TII Race Car, y el temible Bugatti Bolide, que hace su debut en el videojuego. Este paquete también incluye nuevos eventos de carrera patrocinados y una serie de iconos, liveries y estandartes para personalizar el juego.

