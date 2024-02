La historia de Atari se convertirá en un programa de televisión con invitados famosos

Los altos mandos de Atari se han embarcado en un proyecto con forma de programa televisivo “Game Show” con el que honrar la trayectoria de la empresa. Por el momento, la producción aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, pero según anticipa el sitio especializado Deadline, la idea de “The Great Atari Celebrity Showdown” (nombre provisional del proyecto) es invitar celebridades de diferentes ámbitos para jugar a los clásicos de la marca en modo competitivo y tantear la historia de la compañía de algún modo divertido.

The Great Atari Celebrity Showdown

El medio también advierte que, de momento, el formato no tiene plataforma para su emisión, fechas estimadas de estreno o nombre de las celebridades implicadas. El único dato relevante confirmado es que el dúo de productores Jay Blumenfield y Tony Marsh se encargarán de prepararla. Ambos son conocidos por su labor en programas que van desde las comedias hasta los Reality Shows como ‘The Chelsea Handler Show’, ‘Restaurant Stakeout’, ‘Here Come the Newlyweds’, o ‘Tournament of Laughs’. "¡Será increíble! Podrás ver a las celebridades hacer algo que rara vez hacen: divertirse. Y a veces, hacer ese viaje en el tiempo es todo lo que necesitamos para mantenernos cuerdos en este loco mundo”, anticipa Marsh, sin revelar muchos detalles sobre el formato.

Atari 50: The Anniversary Celebration celebra a lo grande los 50 añazos de la compañía https://t.co/Z3AbV5K6rg#Atari50#Ataripic.twitter.com/ZY3H4tpYle — elsotanoperdido (@elsotanoperdido) November 16, 2022

Atari solidifica su apuesta por lo retro

Con el formato de entretenimiento que tiene como objetivo “celebrar la historia de los videojuegos, la cultura del entretenimiento y la alegría de competir como cuando éramos niños”, Atari da un paso más en la nueva ruta para expansión de la marca. La compañía fundada en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney se hizo popular al comienzo de la primera época de la industria, especialmente en salas recreativas con clásicos como ‘Pong’ y en consolas domésticas comenzando con Atari 2600.

La marca está luchando por regresar al primer plano y recientemente, además de rescatar algunas de sus franquicias más conocidas, su junta directiva ha adquirido la desarrolladora Digital Eclipse y un portal web especializado en la historia de la marca (AtariAge). En 2022, para celebrar sus 50 años de vida, el principal proyecto fue el recopilatorio ‘Atari 50: The Anniversary Celebration’. La compilación abre acceso a una selección de más de 100 juegos publicados en Arcade, 2600, 5200, 7800, sistemas Atari de 8 bits, Atari Lynx y Jaguar, una biblioteca de archivos y materiales, como bocetos de desarrollo inicial, esquemas de hardware, memorandos internos, fotos, películas y otros "artefactos" que van mucho más allá de los propios videojuegos.

El regreso de un pionero

Al mismo tiempo se ha lanzado al mercado Atari 2600+, una versión retro-actualizada de su videoconsola más popular, que de hecho ha sido todo un éxito, lo que ha animado a sus directivos a producir una mini edición de la Atari 400. Esta será fielmente recreada respetando el icónico diseño original de la época, ranura para cartuchos y un teclado incluido, que se acompañará de otra fiel reproducción del mando CX-40, pero dotado con varias funciones integradas. Tendrá una selección de 25 juegos en su memoria, incluidos nombres como ‘Lee’, ‘Millipede’, ‘Berzerk’ o ‘Star Raiders II’, aunque también se podrá jugar cualquier título compatible original o bien aquellos que estén almacenados en unidades flash que aprovechen las conexiones USB del dispositivo.