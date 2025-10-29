Huawei Puta Ultra 80, llega la mejor cámara a España

DxOMark es el estándar técnico más consistente disponible actualmente a la hora de comparar cámaras y móviles. Obviamente no es la verdad absoluta, pero que sus datos sean objetivos y replicables es lo que le da la fiabilidad. Pues de acuerdo con ellos, en el ranking de las 5 mejores cámaras (hasta el momento) hay solo una marca que repite: Huawei. Allí podemos ver a Apple, Oppo, Google y Vivo, pero en el primer puesto y en el quinto se encuentran el Pura 80 Ultra y el Pura 70 Ultra respectivamente.

Y ahora, después de varios meses de espera, el Huawei Pura 80 Ultra aterriza en España como una declaración de intenciones: no sólo quiere competir en la gama alta, sino redefinir lo que entendemos por “teléfono fotográfico”. Y lo hace con armas claras: un sistema de cámara sofisticado, zoom extremo, batería generosa y un rendimiento diseñado para exigentes.

En la parte trasera del Pura 80 Ultra se encuentra un conjunto de cámaras que destaca incluso en un mercado saturado de megapíxeles. Su cámara principal de 50 MP con sensor de 1 pulga­da, apertura f/1.6-4.0 y estabilización óptica es la base de una captura de luz que, sobre el papel, parece diseñada para brillar con poca luz.

A ella se suma una lente ultra gran angular de 40 MP y la guinda del pastel: su módulo telefoto dual: uno con zoom óptico 3,7× y otro con zoom óptico 9,4×, compartiendo sensor mediante un prisma móvil. Según Huawei, el zoom digital puede alcanzar hasta 100×, una cifra que ilustra la ambición fotográfica de este móvil. Potencia y calidad en una lente.

Pero detrás de esa cámara hay músculo: el Pura 80 Ultra dispone de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento que llega a 1 TB. Su pantalla de 6,8 pulgadas LTPO OLED con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo próximo a los 3.000 nits garantiza que la experiencia visual esté a la altura de su cámara. Es un teléfono concebido para no rendirse fácilmente: editar vídeo, capturar en alta resolución, mantener abiertas varias apps… todo sin pestañear.

En cuanto a autonomía, Huawei apuesta fuerte: el Pura 80 Ultra incorpora una batería de 5.170 mAh junto con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W. En la práctica, eso se traduce en minutos de carga para horas de uso, y en una tranquilidad añadida cuando el día se alarga o somos usuarios intensivos.

Uno de los aspectos que sigue generando preguntas en el ecosistema Huawei es la compatibilidad con los servicios de Google. La (muy) buena noticia es que entre las mejoras en el entorno HMS, la ampliación del catálogo de apps y el uso de Aurora Store (una “tienda espejo” de Google Play Store) es muy sencillo descargarse cualquier aplicación vinculada a Google o propia de Android sin notar ningún tipo de incompatibilidad, demora o problema.

Huawei demuestra con este modelo que, pese a las restricciones globales, sigue capaz de innovar e impresionar. Su llegada al mercado español, significa que la marca apuesta de nuevo por traer lo más avanzado, y para el usuario, representa una opción clara si la cámara, el zoom y la batería son prioridades.

Como en otros modelos recientes de Huawei, el Pura 80 Ultra viene con una capa muy trabajada de inteligencia artificial que permite “jugar” con el móvil de un modo más intuitivo: desplazarse con la mano por diferentes páginas o hacer una captura de pantalla simplemente cerrando el puño.

También llega con una opción de Emoji Crush: se trata de una configuración que hace que estos pictogramas reaccionen al movimiento y a la mirada. No, el Pura 80 Ultra no es solo otra “cámara bonita”.