Nueva función para smartphones Android: ¿Qué puede hacer ahora tu botón lateral?

Nunca una actualización del sistema suele tener cambios enormes, ni mucho menos nuevas funciones, suelen traer únicamente cambios menores.

Hay dispositivos que se actualizan solos pero en otros tienes que estar pendiente de ello para no quedarte atrás, aunque es voluntario, no actualizar el móvil es un riesgo que puede provocar un menor rendimiento del dispositivos y la incompatibilidad con nuevas aplicaciones y servicios.

Sin embargo, ahora se está implementando una nueva función en los dispositivos Android que trae consigo algunos cambios adicionales.

¿Qué cambios trae para mi móvil?

Antes de esta actualización, resumir una página web con inteligencia artificial (IA) era un proceso algo pesado. Había que copiar la dirección (URL) del artículo, abrir la aplicación de IA y pegar el enlace para que generase un resumen. Era un método funcional, pero poco práctico para búsquedas rápidas o cuando solo querías una idea del general del contenido.

Ahora, con la nueva función, todo es más sencillo. Según Android Police, basta con mantener presionado el botón lateral del móvil, el mismo que usas para encenderlo o apagarlo, y desde el menú que aparece podrás activar la opción de resumir. Eso sí, tienes que usar Google Chrome, ya que la IA Gemini de Google solo puede analizar el contenido si navegas con ese mismo navegador.

El nuevo botón "Resumir página" permite extraer la información más relevante de artículos, entradas de Wikipedia o resultados de búsqueda de Google. Además, desde la app de Gemini, otra IA, puedes hacer más preguntas sobre el texto resumido o pedir recomendaciones de otros artículos relacionados.

Nueva actualización en smartphones de Android La Razón

¿Está disponible en todos los dispositivos Android?

La función de la nueva actualización es para lo móviles, no para otro dispositivo aunque sea de Android. Sin embargo, según varios informes los smartphones Samsung son los primeros en recibir la actualización por lo tanto, puede que otros fabricantes tarden un poco más en implementar el botón de resumen.

En el futuro, los iphones (Apple) también podrán utilizar IA Gemini de esta manera, pero aún se desconoce la fecha exacta.