El gadget del sábado: Huawei Watch GT 3 SE, una tentación

Sin duda el veto a utilizar los servicios de Google ha complicado la situación de Huawei, pero eso no quiere decir que eso le haya llevado a reducir la calidad de sus productos ni su inversión en I+D. Tiene menos socios, es cierto (por ejemplo, ha perdido a Leica en sus móviles), pero sus portátiles mantienen una potencia competitiva, sus smartphones exhiben algunas de las mejores cámaras y los relojes inteligentes también pelean por el podio en cuanto a prestaciones. Y un ejemplo de ello es el Huawei Watch GT 3 SE.

Aunque lleva en España algunos meses, la llegada de modelos más recientes lo ha llevado a un lugar relegado, uno que beneficia al usuario, pues se aprovecha de las actualizaciones de otros modelos en cuanto a sistema operativo, pero su precio es cada vez menor: actualmente €150.

El GT 3 SE es la versión más económica de la serie GT. Esto implica que tiene algo menos de potencia, una batería similar y las opciones de monitorización se han reducido. ¿Es malo esto? Depende cómo se mire. Sus hermanos mayores eran atletas de élite en aspectos como el seguimiento en salud las 24 horas, el uso de materiales como el zafiro, el titanio o carcasa de cerámica. El GT 3 SE, por su parte, se inclina por el plástico, lo que lo hace menos resistente pero mucho más ligero, casi la mitad de hecho. Aunque el precio de los mayores es más del doble: rozan los €400.

Para lo que lo usamos el 80% de las personas (recibir mensajes, controlar entrenamiento y realizar y responder llamadas), es más que suficiente. Sobre todo porque se carga muy rápido (menos de 10 minutos para un día extra) y con las prestaciones normales, pasa de los 10 días sin necesitar recarga. Entre sus sensores y cualidades de conexión el SE incluye GPS, acelerómetro y pulsómetro óptico para detectar el pulso de forma continua. También cuenta con la función Huawei TruSleep 3.0 para seguimiento del sueño (interesante aunque excepto en ocasiones muy determinadas, dormir con reloj no es algo agradable personalmente). La monitorización de oxígeno en sangre es otro aspecto en el que destaca.

En lo deportivo es capaz de detectar hasta 100 entrenamientos distintos, lo que quiere decir que probablemente haya 95 que no utilicemos, pero los tenemos. Se desempeña muy correctamente en este apartado. Es obvio que no es un Suunto, un Garmin o un Amazfit, pero (a riesgo de ser repetitivo) la mayoría no necesita tanta parafernalia. El sistema operativo es compatible con iOS y Android lo que permite que intercambie información con la app que tengamos en un móvil que no sea Huawei y memorizar rutas, tiempos y demás detalles.

Sorprende, gratamente, la calidad de las llamadas telefónicas. Obviamente, hay que estar al menos a 10 metros del móvil, pero se escucha muy bien y quien está del otro lado no recibe una voz enlatada tan obvia como cuando utilizamos la opción de altavoz en el móvil.

Estéticamente… Aquí no hay mucho para decir, puesto que es cuestión de gustos. Personalmente, prefiero el modelo verde que no ha llegado a España, pero teniendo en cuenta que se pueden comprar cientos (literalmente) de mallas y accesorios, es muy sencillo personalizarlo. Cuenta con dos botones que le dan un poco más de "calidad": una corona y uno para pulsar. Si la rueda superior girara, sería un detalle interesante, pero seguramente comprometería su capacidad para usarse en piscinas y en el mar (no es para hacer esquí acuático ni buceo, pero sí para nadar en aguas abiertas sin problema).

Veredicto:

En este caso es muy sencillo: por € 150 obtenemos mucho más en este reloj de lo que se ve en el mercado. Y si os hacéis con el verde, mejor. No resistirá golpes directos muy fuertes, es muy ligero y tiene una enorme variedad de esferas gratuitas para descargar. Por su tamaño es más habitual verlo en muñecas grandes por lo que es recomendable probar con otro reloj de 46 mm antes de decidirse.