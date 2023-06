El gadget del sábado: Huawei P60 Pro, la perla de la corona

Hacer una review de un teléfono de Huawei es muy sencillo en realidad. Las ventajas y desventajas, en los últimos cinco años, están muy claras. Y el P60 Pro no es una excepción. Hay sorpresas y detalles, como siempre. Actualizaciones acordes al avance tecnológico que lo hacen levantar vuelo y lastres (o mejor dicho un lastre) que le cobra un peaje demasiado caro y perjudica a todo el sector impidiendo una competencia (es decir, un progreso) que estimularía a otros fabricantes. Vamos por pasos.

El primer detalle que llama la atención es su diseño, en particular la parte trasera. Huawei ha apostado por un único color: Rococo White, un blanco perlado, rematado en cristal y aluminio pero recubierto con polvo de perla mineral que no solo elude las huellas también crea un patrón único para cada teléfono, una huella dactilar de diseño exlcusivo y orgánico, por así decirlo. Llama la atención.

El segundo detalle evidente es el módulo de la cámara. Si ya en el P40 la cámara principal destaca, en este caso podríamos decir que sobresale gracias a una lente principal de 48 MP con una apertura de diafragma de 1.4 que sorprende por tamaño y calidad. A esta lente la acompaña un tele de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP, la misma resolución que la cámara frontal. ¿Cómo funcionan? Huawei tiene dos series, la Mate y la P. La primera de ellas está destinada a la productividad, con gran capacidad de procesamiento, batería extrema, accesorios específicos... Mientras que la serie P tiene como diana la fotografía. Y en el P60 Pro se nota: estamos ante una de las mejores cámaras del mercado.

Después del veto de Google, Huawei y Leica siguieron caminos separados. Una decisión que podría haber lastrado al fabricante chino. Pero hay que reconocer que en condiciones de "inferioridad", es decir sin contar con un sistema operativo casi universal (léase Android) y sin el socio de prestigio fotográfico, el P60 Pro cuenta con una de las mejores cámaras del mercado. El podio está compartido de forma alternada entre Samsung, Apple, Google y Huawei que dependiendo de lanzamientos y época del año se disputan el oro, la plata y el bronce. Destaca el modo retrato con tonos muy naturales y una facilidad de generación de imagen rápida y eficiente. El modo noche es otro acierto al igual que el paisaje. Los tonos de color son un tema muy subjetivo, una batalla de identidades similar a la que años atrás enfrentaban a los fanáticos de Fuji y Kodak o a los usuarios de Nikon y Canon. En lo personal (subjetividad aalta) las fotos con flash no son de mis favoritas, pero la realidad es que es muy raro que un teléfono móvil entregue unas fotos de estas condiciones que sorprendan positivamente. En lo que a vídeo respecta no ha cambiado tanto como en fotografía, aunque sigue luchando por los primeros puestos.

En el apartado cerebro lleva un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con memoria de hasta 512 GB y RAM de 12 GB. No, no es la configuración más extrema ni el mejor procesador del mercado, pero nuevamente: la serie P no apunta a la productividad sino a la fotografía y esta configuración es la más adecuada para ello. Si a esto le sumamos una batería de 4850 mAh con carga rápida (de 0 a 100 en poco más de 10 minutos) de 88W e inalámrica de 50 W, es difícil que terminemos el día buscando un cargador.

Otro detalle que caracteriza a Huawei es el apartado de biometría: el reconocimiento facil y el lector de huellas tienen una velocidad notable, aún en condiciones de muy poca luz, detecta fácilmente los rostros programados... Y si hablamos de luz y pantalla (OLED de 6,67 pulgadas, 120 Hz, marcos curvos y muy buena respuesta), las condiciones de luz pueden afectarle si lo enfrentamos a una luminosidad extrema, no mucho pero un poco más de nits se agradecerían. Y si en este apartado visual le falta medio punto, lo compensa con el audio: los altavoces son probablemente de los mejores que hemos evaluado con una potencia y fidelidad muy buenas. Hay que forzarlos mucho para que comiencen a distorsionar.

Del apartado sistema operativo no vamos a hablar, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones y está claro: Huawei no tiene acceso directo a Play Store y muchas aplicaciones no vienen por defecto. ¿Se pueden descargar por otro lado? Sí y de forma legal. ¿Es difícil hacerlo? En absoluto. ¿Molesta? A algunas personas sí. No hay más discusión sobre este punto.

Veredicto

Estamos ante un teléfono que en casi todos los aspectos es un gama alta, si tuviese el úlltimo procesador de Qualcomm y acceso a 5G, no habría que preguntarse nada más. Materiales, diseño, cámara, batería, todo de alta calidad. Le falta el acceso al sistema operativo dominante. Pero si dejamos esto de lado y lo resolvemos con la App Gallery de Huawei, no hay problema. La pregunta clave es: ¿vale lo que cuesta? Los 1199 euros de su precio están justificados en las condiciones actuales del mercado y con las prestaciones que tiene. Otra cosa es que nos gustaría que fuera más económico.